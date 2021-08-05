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Павел Глоба рассказал, жизнь каких знаков перевернется в августе

5 августа 2021ГороскопыГоворит Уфа

Известный российский астролог Павел Глоба сообщил, что август дает шанс избавиться от балласта в жизни некоторых знаков зодиака.

Павел Глоба рассказал, жизнь каких знаков перевернется в августе
Фото: depositphotos

По его словам этот месяц поможет восстановить силы и внутреннюю энергию для будущих свершений.

Телец

Тельцы почти на каждом шагу будут сталкиваться с обманом и предательство, особенно это касается новых знакомств. Злые взгляды завистников будут атаковать со всех сторон, но Тельцы должны держать себя в руках и не терять самообладание. Только такой подход позволит разграничивать истину и фальшь.

Рак

Раки могут рассчитывать на получение новых знаний или смену профессии. Павел Глоба говорит, что август сулит представителям этого знака Зодиака обретение своего места в жизни. Однако Раки не должны лениться, ведь только активные действия могут привести к результату.

Лев

Львы в августе останутся без поддержки звезд и расчитывать придется только на себя. Представители этого знака Зодиака должны избавить себя от чувства тревоги и одиночества и начать действовать. Это поможет создать мощный задел на будущее.

Дева

Девы тоже не останутся в стороне в августе. Павел Глоба рекомендует научиться делать правильный выбор, чтобы избавиться от проблем в личной жизни. Именно поэтому в августе лучше сделать ставку на карьеру, а не на отношения.

Рыбы

Рыбы в августе могут полностью изменить свой взгляд на жизнь. Однако такие перемены могут отразиться на отношении окружающих к представителям этого знака Зодиака. Астролог Павел Глоба рекомендует Рыбам сделать такую смену взглядов незаметной.

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