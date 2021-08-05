Строим воздушные замки — любовный гороскоп на 6 августа

Сегодня нужно больше мечтать и чаще говорить слова любви.

Овен

Сегодня Овны больше вкладываются в отношения, если видят их как свое личное пространство - например, живут вместе с любимым человеком, развивают с ним общий бизнес или планируют перейти к такому формату в обозримом будущем. Даже Овны-вольнодумцы могут быть против свободной любви и случайных связей.

Телец

В атмосфере этого дня влюбленные Тельцы проявляют свои лучшие качества. Они нежны, заботливы и дружелюбны. Их случайные капризы, нестандартные вкусы и оригинальные хобби выглядят милыми недостатками, а порой становятся той самой изюминкой, что притягивает к ним представителей противоположного пола.

Близнецы

Этот день вынуждает Близнецов быть не только легкими на подъем романтиками и веселыми компаньонами для своих любимых, но и практиками, думающими о своих или совместных житейских потребностях. Лучше не планировать на эти сутки свидание - или не идти на него, пока не улажены насущные мелкие дела.

Рак

Ракам стоит быть внимательнее к своим тайным переживаниям: сегодня они, что называется, написаны у них на лице. Их внутренняя гармония моментально передастся партнеру, как и негатив. И мрачные, и приветливые Раки, пребывающие в поиске любви, невольно притянут в свою жизнь соответствующего партнера.

Лев

Сегодня Львам лучше сделать выбор в пользу интимной закрытой стороны своего романа. Если между вами и партнером нет полного взаимопонимания, не стоит акцентировать «больную» принципиальную тему. Постарайтесь оказаться там, где можно внутренне расслабиться и помолчать вдвоем в приятной обстановке.

Дева

Сегодня Девы могут позволить себе побыть мечтательными сентиментальными романтиками. Для многих Дев любовь будет неотделима от ностальгии, их прошлые романы могут отбрасывать тень на отношения текущие и будущие. Эмоциональная гармония и душевное тепло важнее остроумия и интеллектуального сходства.

Весы

Сегодня Весы не в самой удачной для себя фазе, их любовные желания сбываются частично или пока не имеют шанса на осуществление. Свободных Весов разочарует результат флирта. Наиболее гармонично будут чувствовать себя Весы, которым посчастливилось иметь рядом с собой заботливого практичного партнера.

Скорпион

Сегодня любовные дела Скорпионов идут удачно, но им часто хочется большего. В большинстве случаев, им придется смирить нетерпение и довольствоваться мечтой о прекрасном будущем - которое, как уверяют звезды, уже близко. Все, что им сейчас недоступно, они детально дорисуют в своем воображении.

Стрелец

Сегодня Стрельцы ждут деликатности от любимого человека, но им самим тоже не помешает проявить это качество. Тактику и нужный момент подскажет чутье. Стоит удвоить осмотрительность, если партнер играет особую роль в вашей жизни, помимо романтической, например, является вашим боссом или помощником.

Козерог

Сегодня Козерогам важно не разрушить гармонию отношений - или попытаться ее восстановить, если она пострадала. На теплые чувства партнера стоит ответить равной любовью. Если вы делаете выбор, постарайтесь не обидеть отвергнутую вами кандидатуру. Избегайте ситуаций, когда сравнивают и выбирают вас.

Водолей

Сегодня Водолеям вряд ли следует ждать крупных подвижек в любовных делах, но им не стоит недооценивать значение мелочей: возможно, именно они станут в недалеком будущем катализаторами прогресса. Нежелательно выбирать этот день для судьбоносного диалога или попытки восстановить контакт после ссоры.

Рыбы

Сегодня Рыбы и их партнеры составляют гармоничную пару. Богатая фантазия и сенситивность Рыб уравновешены вниманием партнера к мелочам и его тонким эстетическим чутьем. Одиноким Рыбам звезды напоминают о магической силе визуализаций и советуют не бояться мечтать: мечты будут близки к реальности.