Мечтаем по полной — гороскоп на 6 августа

26-27 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Раке подпитывают фантазию и поддерживают на высоком уровне чувствительность, приглашают стать терпимее к близкому окружению: домочадцам, помощникам, коллегам.

Важнее внешних достижений окажется бытовой или душевный комфорт. Тайные напряженные «подводные течения» в доме (особенно, порожденные прошлым) не приведут к ссоре, будут сглажены терпением или прощением. День подходит для взаимных уступок и обмена мелкими услугами, усиливает восприимчивость к музыке, дает настрой для художественного творчества и украшения быта. Может усилиться тяга к лакомствам и домашним блюдам.

Овен

Сегодня многим Овнам придется заниматься производственной, офисной или домашней рутиной - либо совмещая названные направления, либо делая выбор на основе личных приоритетов. Несмотря на уклон в сторону частной жизни, свойственным этим суткам, звезды советуют учитывать и коллективные нужды (рабочего коллектива, проектной команды, социальной прослойки), если вы воспринимаете их как свою «семью».

Телец

Эмоциональный фон этих суток для Тельцов вполне комфортен. Их окружение к ним лояльно и сами они относятся к попадающим в поле их зрения людям дружелюбно. Можно рассчитывать не только на помощь и сочувствие к своим базовым нуждам, но и на снисходительность к своим хобби и странностям. Это хороший день для покупок, любви, родственного общения и любой умеренной активности «в свое удовольствие».

Близнецы

Близнецам не стоит рассчитывать на общение в развлекательных целях: чаще его причиной будут бытовые и другие практические нюансы, обсуждаемые в семье или в доверенном деловом кругу. Этот день может удерживать ваше внимание на финансах, налогах, диете, хозяйстве, сделанных покупках, на восполнении или чистке ресурсов. Возможно, придется уладить недоразумение, что-то обменять, скрыть или выбросить.

Рак

Ракам звезды обещают гармоничный день, а для усиления эффекта советуют им позаботиться о своем настроении. Если вы хмуры, настороженны и злопамятны, к вам будут чаще «прилипать» неприятные образы, люди и ситуации. При хорошем расположении духа это мягкие и приятные сутки, особенно удачные для свиданий, полезного шоппинга, мечтаний, забот о красоте и смягчения давних проблем в близком кругу.

Лев

Сегодня Львам имеет смысл устроить себе «технический перерыв» с какими-то приятными деталями. Если он начался вчера, стоит продлить его еще на сутки. Речь об активных контактах, выступлениях, напряженной учебе и любых мероприятиях, где вы в центре внимания. В этот день доверять свои мысли миру и притягивать к себе внимание нежелательно: можно получить обратный эффект или не получить никакого.

Дева

Этот день позволяет Девам побыть в приятном для них месте, в обществе близких или глубоко симпатичных им людей. Звезды не советуют придавать романтическим или корпоративным мероприятиям этих суток масштаб: сегодня лучше, если все будет протекать «по-семейному», в тесном кругу. Важнее всего сходство вкусов и общая эмоциональная гармония. Не стоит без необходимости делиться своими тайными мыслями.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам двигаться к цели умеренным темпом и укреплять имеющиеся достижения, а не изо всех сил стремиться к новым высотам: сейчас перенапряжение такого рода может негативно отразиться на самочувствии, при этом эффективность будет невелика, и полученный результат может не стоить жертв. Бизнесом и домашними делами лучше управлять «из-за кулис», деля обязанности с другими людьми.

Скорпион

В этот день Скорпионы на хорошей эмоциональной волне. Если вчера в их жизни наметилось приятное событие, сегодня история получит заманчивое продолжение. Звезды советуют не пренебрегать даже мелкими и незначительными, на первый взгляд, удачами: они не случайны и в обозримом будущем могут развиться во что-то большее. Возможно, именно они станут вашей «дорожной картой» на ближайший календарный год.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит быть начеку и продвигаться к цели небольшими шагами. Не время для геройства и лихачества (особенно, если речь идет о деньгах, любви, лечении или карьере). Вплоть до ночи лучшими гарантиями успеха останутся дотошность, скрытность и забота о безопасности. День подходит для мелких, но сложных и критичных процедур. Хорошо заниматься нюансами налогообложения или наследства.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит ценить гармонию в контактах с людьми и отвечать на мирные знаки внимания. Взаимная симпатия может стать основой для партнерства в будущем, платформой для роста клиентской базы, обмена знаниями или получения покровительства (в том числе, в другой стране). Лучше «не поминать зла» и замять недоразумения в общении с близкими: мир в доме или семье дороже ущемленного самолюбия.

Водолей

Сегодня Водолеи зависимы от ситуации, эмоционального фона или самочувствия. Им не стоит браться за ответственные дела, заниматься интеллектуальной работой и системными задачами, лучше отдать предпочтение рутине. Хорошая мотивация к ней - забота о здоровье, доме или подопечных. Возможен обмен мелкими приятными услугами. Итогом дня может стать частичная отработка долга, смягчение симптомов болезни.

Рыбы

Этот день позволит Рыбам сохранить гармонию в деловых и личных отношениях, создаст неплохие условия для отдыха и занятий несложными эстетичными хобби, поможет раскрытию музыкальных и художественных талантов. Многих Рыб будет вести их интуиция, воображение, память или тайная вера. Это подходящий момент для обмена - как отдельными материальными ценностями, так и знаками любви, внимания, симпатии.