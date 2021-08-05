Смело высказываем мнение — финансовый гороскоп на 6 августа

Сегодня полезно гнуть свою линию и на работе, и дома.

Овен

В первой половине дня Овнам не рекомендуется рисковать деньгами, брать и давать деньги взаймы, заключать рискованные сделки. Велика вероятность понести убытки или стать жертвой мошеннических схем. С денежными переводами и безналичными расчетами могут возникнуть осложнения. Вторая половина дня благоприятна для реализации творческих проектов.

Телец

Тельцам не рекомендуется в первой половине дня подписывать договоры аренды и любые иные документы о партнерском сотрудничестве. Бизнесменам следует тщательно отслеживать, насколько точно исполняются договоренности деловыми партнерами. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто работает в семейном бизнесе или дистанционно, на дому. Речь идет о программистах и фрилансерах.

Близнецы

Близнецам в начале дня может поступить информация, не соответствующая действительности. Не торопитесь принимать важные решения, основанные на информации, в которой вы не уверены. Это не лучшее время для коротких деловых поездок и встреч. Во второй половине дня успешно пойдет учеба в составе группы. Вы сможете легко и быстро усвоить сложный учебный материал.

Рак

В первой половине дня звезды не советуют Ракам делать крупные покупки и принимать ответственные финансовые решения. В это время велика вероятность понести убытки от опрометчивых рискованных действий. Уровень доходов может снизиться. Особенно это касается дохода от клиентских заказов. В конце дня вам могут передать выгодный заказ, с которым вы легко справитесь.

Лев

Львам лучше не планировать важных дел в первой половине дня. Особенно это касается ваших личных инициатив и начинаний в сфере сделок с недвижимостью, проведения ремонтных и строительных работ. В этот период могут возникнуть осложнения у тех, кто работает удаленно, на дому. Вторая половина дня связана с усилением интеллектуальной активности, что положительно скажется на учебе.

Дева

Девам в первой половине дня следует осмотрительнее работать с информацией. Не исключено, что вам поступят ложные сведения, и вы рискуете допустить ошибку. Вторая половина дня благоприятна для урегулирования вопросов, связанных с получением льгот или компенсаций. Хорошее время для выполнения частных заказов в качестве дополнительной подработки.

Весы

Весам в начале дня, возможно, придется заниматься совсем не теми вопросами, которые планировались. Это может быть связано с неожиданным изменением обстоятельств. У бизнесменов могут возникнуть сложности с финансами, инвестициями. Вторая половина дня благоприятна для оживления переговорного процесса и работы по обслуживанию клиентов.

Скорпион

С утра Скорпионам, возможно, придется выслушать замечания от начальства. Это тем более вероятно, если вы затянули сроки выполнения данных вам поручений. Отложите наиболее важные дела на вторую половину дня – в это время удача будет сопутствовать вам. Сосредоточьтесь на выполнении текущих вопросов и ничего не откладывайте в долгий ящик.

Стрелец

Первая половина дня может поставить перед Стрельцами трудноразрешимую задачу, для решения которой вам может не хватить профессиональной квалификации. Старайтесь отдавать предпочтение простой работе, в которой у вас имеется большой опыт. Тем не менее не оставляйте начатые дела и продолжайте усилия – в конце дня вы сможете разобраться в вопросе и многое понять для себя.

Козерог

Козерогам в первой половине дня могут задержать обещанную к перечислению на банковскую карту сумму денег. Любые финансовые вопросы будут решаться с большим торможением. Не рекомендуется прибегать к финансовым заимствованиям, брать кредиты. Наиболее важные платежи рекомендуется запланировать на вторую половину дня, когда ситуация станет гармоничнее.

Водолей

Если Водолеи находились в переговорном процессе, то сегодня с утра вам, возможно, придется начинать договариваться заново. Внешние обстоятельства складываются в это время неблагоприятно для любых форм делового сотрудничества. Также могут быть осложнения в отношениях с клиентами при работе в сфере услуг. Вторая половина дня напротив, благоприятна для новых знакомств.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня следует серьезнее отнестись к своим профессиональным обязанностям. Опоздание на работу или нарушения трудовой дисциплины не пройдут незамеченными. Не лучшее время для тех, кто находится в командировках, на вахте. Вторая половина дня складывается удачно для тех, кто работает с офисной техникой и компьютерами.