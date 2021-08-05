«‎Не повод для лени и праздности»‎: что нельзя делать в новолуние 8 августа

Новолуние в августе будет особенным, так как выпадает на «‎зеркальную»‎ дату — 8 августа. Астрологи объяснили, что нужно делать, чтобы этот день прошел успешно.

Обновление Луны — благотворный период для занятия учебой и получения новых знаний. Спутник Земли переходит в знак Льва, который считается созвездием действий, сообщает портал Dailyhoro.ru. Поэтому поиск нового хобби станет еще одним хорошим занятием в новолуние.

В августе Луна обновится в выходной, что служит еще одним напоминанием о важности отдыха. Этот период отлично подходит для развлечений. Астрологи заметили, что лучшим местом для релакса станет дом. Чтобы получить приток сил и вдохновения перед новой рабочей неделей, стоит заниматься теми вещами, которые приносят удовольствие. Однако специалисты напоминают, что Лев не признает крайностей во всех проявлениях, поэтому новолуние — не повод для лени и праздности. В это время следует найти баланс между работой и отдыхом.

В этот период астрологи советуют избегать азартных игр и других ситуаций, когда нужно идти на риск. В новолуние не следует делать ставки и заниматься экстремальным спортом. Также в это время нужно более бережно относиться к деньгам и избегать лишних трат.