Обстоятельства против нас — гороскоп на 7 августа

27-28 лунные сутки. Переход Луны в знак Льва совпал с вступлением в зону Новолуния.

Тягу к самовыражению, свободе, яркости, креативу то и дело блокируют обстоятельства. Проблемой дня может стать пробуксовка планов, бессмысленное упрямство, инерция вредных привычек. Может быть трудно избавиться от лишнего груза или добровольно смириться с ограничениями. Не слишком эффективны традиционные для «старой» Луны очищающие процедуры. Выручат альтернативные сценарии, разгружающие психику, снимающие излишнюю зацикленность и подсказывающие обходной путь. Активные начинания, контакты, поездки лучше отложить хотя бы на день.

Овен

Овнам сегодня лучше избегать утренней спешки. Хорошо провести утро дома и выспаться: раннее пробуждение чревато наплывом негативных переживаний, способных подпортить настрой на весь день. Не стоит концентрироваться на бытовых и семейных неприятностях. Днем у вас появится энергия, но поле для отдыха или креатива будет ограничено. Не стоит из-за этого огорчаться: рамки скорее полезны, чем вредны.

Телец

Начало дня покажется многим Тельцам мирным, но дальнейший ход событий не оправдает таких ожиданий. Появится повод для вдохновения, но придется столкнуться и с менее приятной стороной ситуации: волнениями, контролем. Назревает важный личный разговор в связи с домом, карьерой, родительскими, профессиональными или иными обязанностями, творческой самореализацией. Нежелательно заранее нервничать.

Близнецы

Сегодня внимание Близнецов приковано к близкому кругу или социальной обстановке в целом. Ограничения их не смутят, и они не оставят попыток следить за ходом событий. Самым нетерпеливым и любопытным Близнецам звезды советуют не забегать вперед: судьба подаст знак, когда можно будет высказаться, вступить в игру или отправиться в путь. Полезно почистить и заново структурировать свой список контактов.

Рак

Ракам стоит начать этот день с внимания к себе (особенно, если они рождены в середине июля). Полезно прислушаться к своей интуиции и к телесным ощущениям. Возможно, вы поймете, от каких привычек, вещей или продуктов вам пора отказаться. Основная часть дня пройдет под знаком какого-то сюрприза, возможно, финансового. В это время лучше исключить траты и не спешить выбрасывать якобы ненужные вещи.

Лев

Для Львов наступает ответственный момент. Звезды советуют заново определиться с персональной позицией по всем принципиальным темам, включая карьеру, взаимоотношения с людьми и организациями. Несмотря на наличие безопасной альтернативы, многих Львов сегодня может затянуть в воронку рискованных «лобовых» заявлений и жестов. Стоит потратить день на подведение итогов и уточнение грани дозволенного.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам набраться терпения и соблюсти необходимые ограничения: от такой дисциплинированности может зависеть их собственное положение или благо их детей. Возможно, придется уединиться, пройти тест, проверку. Некоторые Девы могут оказаться «на скамейке запасных», не имея возможности продемонстрировать свои достоинства открыто. Не время для амбиций. Не помешает доля смирения.

Весы

Весам сегодня стоит с осторожностью участвовать в коллективных играх, развлечениях и начинаниях. Для начала не помешает убедиться, что в них есть страховка от сюрпризов и не пострадает ваше самочувствие - иначе сейчас вам лучше послать туда своего представителя, «разведчика», партнера или дублера. Можно следить за событиями издалека, держа связь с друзьями. Возможен особый интерес к делам детей.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше быть начеку и играть по правилам. Наступает ответственный момент в карьере, жилищных делах или другой ключевой сфере, чреватый переменой или уточнением личного статуса. Если в центре внимания другая персона - друг, конкурент, заказчик, ребенок, родственник, либо всеобщий кумир, популярная личность - вам не помешает заново определиться со своей позицией по отношению к ней.

Стрелец

Стрельцам день поможет определиться социально, идейно, профессионально или духовно. Роль путеводной звезды или яркого примера для них может сыграть конкретное лицо - например, их коллега, далекий друг или учитель, светило науки или популярная персона. Если речь о путешествии, важна правильная навигация, личность попутчика или проводника. Отправку в путь и важный контакт лучше отложить до завтра.

Козерог

Для Козерогов день связан с поиском творческого решения важной задачи. В зависимости от ситуации, он подскажет им, как выйти из кризиса или решиться на сложный необходимый шаг. Дело может касаться не их лично, а значимой для них персоны или проекта. Возможна минута повышенной профессиональной, финансовой или родительской ответственности. Робким Козерогам прибавит куража чей-то личный пример.

Водолей

Сегодня события подчеркивают судьбоносный момент в отношениях Водолеев с отдельными людьми. Это может быть их партнер, конкурент или близкий им человек, который медлит с озвучиванием своего решения. Некоторые Водолеи создадут себе проблемы сами, уклоняясь от волнующей их встречи или роковой беседы. Возможно, причиной станет страх услышать правду. Лучше не выбирать этот день для переговоров.

Рыбы

Этот день может принести Рыбам важную информацию, связанную с услугами, нуждами детей и питомцев, лечением болезней, а также местом службы или выполняемой работой (включая творческую и свободную). Придется принять как должное некоторые ограничения, отказ или критику. Возможна заминка в отношениях с клиентом, помощником, коллегой, врачом, напарником по игре, представителем учреждения или сервиса.