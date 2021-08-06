Ловим возможности — финансовый гороскоп на 7 августа

Сегодня у нас будет много шансов изменить свое материальное положение.

Овен

Для Овнов сегодня может стать весьма актуальной тема карьеры и профессионального соответствия занимаемой должности. Возможно, ваш профессиональный статус будет затронут кадровыми и иными перестановками в трудовом коллективе. Не исключено, что круг ваших профессиональных обязанностей может быть скорректирован в сторону расширения полномочий.

Телец

У Тельцов, работающих со сделками с недвижимостью, сегодняшний день может стать урожайным на заключенные сделки. Также это хорошее время для бизнесменов, специализирующихся на оптовой закупке товаров с целью перепродажи. Однако не торопитесь отправляться в деловые поездки без крайней необходимости. Берегите свою деловую репутацию, не допускайте нарушений закона.

Близнецы

Близнецы преуспеют в офисной деятельности и в делопроизводстве. Если ваш офис меняет адрес, то вы сможете без особых проблем перевезти документацию. Также вы сможете своевременно получить доступ к необходимой информации, что позволит принимать взвешенные решения. В работе с финансовыми потоками не следует слишком рисковать – велика вероятность крупных убытков.

Рак

Торговля и посредничество – вот наиболее прибыльный вид деятельности на сегодня для Раков. Вы можете добиться ускорения товарно-денежного обмена и роста уровня доходов. Также успешными могут быть водители транспорта и консультанты сетевого маркетинга. Однако это не лучшее время для ведения переговоров и заключения соглашений о сотрудничестве.

Лев

Львы сегодня смогут предвидеть материальные и финансовые последствия от своего поведения. Ваши инициативы будут весьма результативными, поскольку вы сумеете прекрасно подготовиться к работе. Отдавайте предпочтение только наиболее оплачиваемой работе – так вы сможете повысить уровень доходов и будете обеспечены всем необходимым для хорошего результата.

Дева

Не лучший день для Дев, имеющих творческие профессии. Вы можете столкнуться с незнакомой проблемой, решение которой может остаться за гранью вашего понимания. Старайтесь действовать традиционными методами, которые были многократно проверены на практике. Не следует торопиться с обменом валюты и с оптовыми закупками товара, предназначенного для перепродажи.

Весы

У Весов этот день может быть связан с расширением зоны ответственности в работе. Возможно, начальство доверит вам самостоятельно регулировать некоторые вопросы, которые прежде вам приходилось согласовывать. Однако тем, кто занимает руководящие должности, сегодня придется делать непростой выбор. Возможно, на повестке дня будет стоять вопрос о кадровых перестановках или увольнении провинившегося сотрудника.

Скорпион

Скорпионам сегодня может улыбнуться удача в делах. Некоторые дела, на которые вы планировали потратить много времени, сегодня могут отпасть сами собой за ненадобностью. Успешно пойдет планирование, проектирование и научные исследования. Вы сможете повысить результативность своего труда благодаря использованию технических новинок. Возможно, это будет связано с новыми задачами, которые перед вами поставит начальство.

Стрелец

У Стрельцов благоприятный день для профессионального обучения и сдачи экзаменов по переаттестации. Возможно, вам предстоит подтвердить свою квалификацию, отвечая на вопросы аттестационной комиссии. Это не лучший день для оформления кредитов и размещения денег на депозитных вкладах. Не исключено, что у вас не окажется в наличии нужной суммы для оплаты счетов по погашению кредитов.

Козерог

У Козерогов благоприятный день для урегулирования имущественных юридических споров. Вы сможете предложить компромиссную формулу, которая приведет к заключению мирового соглашения. Успешно проходит работа во время служебных командировок. Однако это достаточно проблемный день для ведения переговоров о партнерском сотрудничестве и работы с клиентами.

Водолей

Водолеям в этот день, возможно, придется заниматься урегулированием текущих вопросов, связанных с техническими сбоями. Это особенно относится к офисным служащим и тем, кто занимается ремонтно-техническими работами. Делайте резервные копии важных файлов и документов при работе на компьютере. Наиболее трудные вопросы вам выгоднее делегировать партнерам.

Рыбы

Рыбам, имеющим статус безработных, в этот день, возможно, улыбнется удача. Если вас пригласят на собеседование по поводу новой работы, то вы сможете произвести хорошее впечатление на потенциального работодателя. Вместе с тем это не лучшее время для работы в составе коллектива. Будьте предельно тактичными в отношениях с коллегами и подчиненными. Воздержитесь от высказывания критических замечаний.