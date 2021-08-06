Корабль любви плывет в зону шторма — любовный гороскоп на 7 августа

Сегодня наши отношения будет штормить. Поэтому стараемся держать себя в руках, чтобы не усугубить ситуацию.
Сегодня все романтические планы Овнов должны вписываться в прокрустово ложе правил, это главное условие благоприятного развития событий. В личной жизни назрел судьбоносный этап, о котором вам не стоит беспокоиться: даже в самой неоднозначной и нестандартной ситуации у вас будут варианты выбора.
Сегодня Тельцам стоит поберечь себя и свой любовный союз от лишних волнений. Затевать радикальное точечное изменение или разговор на трудную тему желательно лишь в том случае, если в паре царит гармония по всем другим фронтам - иначе точка равновесия будет утеряна и роман окажется на грани кризиса.
В этот день сами обстоятельства направляют влюбленных Близнецов по верному пути, и им стоит довериться ходу событий. Если судьба выставляет временные ограничения и запреты, лучше с ней не спорить. Например, перенести встречу, поездку или важный разговор на завтра, если сегодня возникли препятствия.
Сегодня планы влюбленных Раков способны в одночасье измениться. Звезды намекают, что поддаваться спонтанным порывам небезопасно: все может повернуться не так, как подсказывает ваш опыт, или не так, как вам хочется. Не спешите принимать важные решения в личной жизни и выбирать подарки в знак любви.
В этот день влюбленные Львы могут оказаться на удивление нерешительными и отступить перед препятствием. Однако их поведение может быть и мудрой осторожностью, когда они четко видят грань допустимого в отношениях и не хотят ее перейти (ведь им отлично известно, что за этим может последовать).
Сегодня судьба часто препятствует любовным планам Дев. Для них возрастает вероятность стать жертвой обстоятельств, с которыми приходится смириться. Если ничто не ограничивает вашу свободу извне, будьте критичнее к себе сами: возможно, сейчас вам и вправду лучше подавить свой порыв и уйти в тень.
Сегодня Весам не стоит идти на свидание или знакомиться, не убедившись, что риск нежелательных сюрпризов мал. Иначе есть вероятность столкнуться со свидетелем своих прежних ошибок и подпортить нынешние счастливые отношения. «Медвежью услугу» может оказать случайный приятель и даже лучший друг.
Ситуации этого дня навязывают влюбленным Скорпионам неподходящие роли. Возможно испытание, сюрприз, ультиматум или контроль. В такой момент возрастает риск выйти из зоны попутного ветра и завести корабль любви в зону гроз и штормов. Не дайте сбить себя с курса и втянуть в чужую систему координат.
Сегодня судьба указывает Стрельцам верные ориентиры в любви, а также время, чтобы отсечь в любовной истории все ложное и лишнее. Преграды этого дня могут выглядеть несправедливым досадным ограничением, но благотворны по сути: они укрепят вас в решении продолжить игру или «наступить песне на горло».
Сегодня влюбленные Козероги переживут кризис. При этом нежные чувства и взаимные симпатии вряд ли будут поставлены под сомнение. Скорее, Козероги будут обеспокоены будущим своего романа или его моральной стороной. Стоит дважды подумать, прежде чем отправлять письмо или произносить роковые слова.
В этот день Водолеи с замиранием сердца ждут вестей от своей половинки: ее вердикт может решить судьбу отношений. Очень возможно, что сегодня диалог не состоится. Нагнетать волнение будет молчание партнера с одной стороны и мнимый «покер-фейс» самих Водолеев, боящихся услышать приговор, с другой.
Сегодня звезды советуют Рыбам поставить дела сердечные на паузу, придумав для этого благовидный предлог. День создает внешние препятствия, которые порой не в силах преодолеть даже самое большое и взаимное чувство. Если все идет хорошо, будет обидно устроить себе неприятности собственными руками.