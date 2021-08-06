Корабль любви плывет в зону шторма — любовный гороскоп на 7 августа

Сегодня наши отношения будет штормить. Поэтому стараемся держать себя в руках, чтобы не усугубить ситуацию.

Овен

Сегодня все романтические планы Овнов должны вписываться в прокрустово ложе правил, это главное условие благоприятного развития событий. В личной жизни назрел судьбоносный этап, о котором вам не стоит беспокоиться: даже в самой неоднозначной и нестандартной ситуации у вас будут варианты выбора.

Телец

Сегодня Тельцам стоит поберечь себя и свой любовный союз от лишних волнений. Затевать радикальное точечное изменение или разговор на трудную тему желательно лишь в том случае, если в паре царит гармония по всем другим фронтам - иначе точка равновесия будет утеряна и роман окажется на грани кризиса.

Близнецы

В этот день сами обстоятельства направляют влюбленных Близнецов по верному пути, и им стоит довериться ходу событий. Если судьба выставляет временные ограничения и запреты, лучше с ней не спорить. Например, перенести встречу, поездку или важный разговор на завтра, если сегодня возникли препятствия.

Рак

Сегодня планы влюбленных Раков способны в одночасье измениться. Звезды намекают, что поддаваться спонтанным порывам небезопасно: все может повернуться не так, как подсказывает ваш опыт, или не так, как вам хочется. Не спешите принимать важные решения в личной жизни и выбирать подарки в знак любви.

Лев

В этот день влюбленные Львы могут оказаться на удивление нерешительными и отступить перед препятствием. Однако их поведение может быть и мудрой осторожностью, когда они четко видят грань допустимого в отношениях и не хотят ее перейти (ведь им отлично известно, что за этим может последовать).

Дева

Сегодня судьба часто препятствует любовным планам Дев. Для них возрастает вероятность стать жертвой обстоятельств, с которыми приходится смириться. Если ничто не ограничивает вашу свободу извне, будьте критичнее к себе сами: возможно, сейчас вам и вправду лучше подавить свой порыв и уйти в тень.

Весы

Сегодня Весам не стоит идти на свидание или знакомиться, не убедившись, что риск нежелательных сюрпризов мал. Иначе есть вероятность столкнуться со свидетелем своих прежних ошибок и подпортить нынешние счастливые отношения. «Медвежью услугу» может оказать случайный приятель и даже лучший друг.

Скорпион

Ситуации этого дня навязывают влюбленным Скорпионам неподходящие роли. Возможно испытание, сюрприз, ультиматум или контроль. В такой момент возрастает риск выйти из зоны попутного ветра и завести корабль любви в зону гроз и штормов. Не дайте сбить себя с курса и втянуть в чужую систему координат.

Стрелец

Сегодня судьба указывает Стрельцам верные ориентиры в любви, а также время, чтобы отсечь в любовной истории все ложное и лишнее. Преграды этого дня могут выглядеть несправедливым досадным ограничением, но благотворны по сути: они укрепят вас в решении продолжить игру или «наступить песне на горло».

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги переживут кризис. При этом нежные чувства и взаимные симпатии вряд ли будут поставлены под сомнение. Скорее, Козероги будут обеспокоены будущим своего романа или его моральной стороной. Стоит дважды подумать, прежде чем отправлять письмо или произносить роковые слова.

Водолей

В этот день Водолеи с замиранием сердца ждут вестей от своей половинки: ее вердикт может решить судьбу отношений. Очень возможно, что сегодня диалог не состоится. Нагнетать волнение будет молчание партнера с одной стороны и мнимый «покер-фейс» самих Водолеев, боящихся услышать приговор, с другой.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам поставить дела сердечные на паузу, придумав для этого благовидный предлог. День создает внешние препятствия, которые порой не в силах преодолеть даже самое большое и взаимное чувство. Если все идет хорошо, будет обидно устроить себе неприятности собственными руками.