Знаки, на которых в ближайшие дни обрушатся неудачи

Рано или поздно в жизни каждого знака Зодиака наступают трудные времена.

Порой судьба подкидывает ситуации, которые оставляют болезненный след. В ближайшие дни необходимо сохранять особую бдительность. Астрологи предупреждают, что столкнуться с неудачами придется трем представителям зодиакального круга.

Сложности будут возникать в жизни Близнецов, Стрельцов и Козерогов. Уже в эту пятницу Близнецы будут испытывать тяжелое чувство недовольства. Неприятные ситуации будут возникать на каждом шагу – начиная от бытовых вопросов и заканчивая рабочими моментами.

Скорее всего, Близнецам захочется направить свое раздражение на окружающих, но делать этого не стоит, так как можно легко спровоцировать крупный скандал.

Очень неоднозначный день придет в жизнь Стрельцов. Астрологи настоятельно рекомендуют избегать споров, особенно с деловыми партнерами и непосредственным начальством.

В противном случае можно навлечь на себя крупные проблемы. Ближайшие дни следует провести в сосредоточенном размышлении – не нужно тратить силы на мелкие дела и заботы.

Довольно болезненный день ждет Козерогов. Не исключено, что им придется получить некоторые травмы. Царапины и синяки будут преследовать их повсюду. В связи с этим астрологи не рекомендуют Козерогам садиться за руль в ближайшее время. Не менее важно держать свои эмоции под контролем.