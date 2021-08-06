Астрологи рассказали, для каких знаков будут удачными выходные 7-8 августа

Специалисты по звездным светилам назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в грядущие выходные.

Выходные будут благоприятным временем для Овнов. У них наступил период творческой и романтической активности. Для Близнецов наступит удачный момент, чтобы завести новые знакомства и связи, а также провести время со второй половинкой.

Астрологи обещают внимание, что фортуна будет и на стороне Стрельцов 7 и 8 августа. Представители этого знака способны производить прекрасное впечатление. Для них наступает отличный период для поездок и романтических отношений.