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Астрологи рассказали, для каких знаков будут удачными выходные 7-8 августа

6 августа 2021ГороскопыСлово и Дело

Специалисты по звездным светилам назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в грядущие выходные.

Астрологи рассказали, для каких знаков будут удачными выходные 7-8 августа
Фото: depositphotos

Выходные будут благоприятным временем для Овнов. У них наступил период творческой и романтической активности. Для Близнецов наступит удачный момент, чтобы завести новые знакомства и связи, а также провести время со второй половинкой.

Астрологи обещают внимание, что фортуна будет и на стороне Стрельцов 7 и 8 августа. Представители этого знака способны производить прекрасное впечатление. Для них наступает отличный период для поездок и романтических отношений.

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