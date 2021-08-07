Планируем совместное будущее — любовный гороскоп на 8 августа

Сегодня нам вместе со второй половинкой стоит задуматься о будущем.

Овен

События дня помогут Овнам подправить сценарий отношений или даже открыть новую страницу. Может быть прояснен принципиальный вопрос или снято табу. Если ключевая идея будет подана в форме шутки, Овны с радостью ее подхватят. Встречу или важный разговор лучше перенести на вечернее или ночное время.

Телец

Сегодня звезды советуют влюбленным Тельцам сохранять спокойствие, хотя это нелегко. Волноваться не о чем, если роман переживает раннюю «конфетно-букетную» фазу, партнеры не живут вместе и не проводят в обществе друг друга много времени. В тесных давних отношениях важно не драматизировать ситуацию.

Близнецы

Сегодня Близнецам нетрудно повернуть любовную ситуацию в позитивное русло, им помогут общительность и остроумие. Свободным Близнецам стоит учесть, что интерес к ним может быть не романтическим, а дружеским. Постоянным парам полезно развеяться: выбраться в гости или на прогулку, обсудить новости.

Рак

Сегодня Ракам лучше считать свой роман «заповедной зоной». Новости этого дня могут быть предметом живого интереса и веселья, но не стоит принимать под их влиянием важные личные решения. Не стоит подстраиваться и под авторитетное мнение друзей: возможно, оно ошибочно или высказано в шутку.

Лев

Сегодня Львы - естественные эгоцентрики и «герои дня». Неудивительно, если личность партнера уйдет для них на второй план. Многие Львы будут искренне уверены, что священный долг их половинки - оттенять их блеск. Многое зависит от ее (половинки) реакции: возможно и понимание, и отторжение, обида.

Дева

Сегодня влюбленным Девам придется подстроиться под ситуацию и играть роль, с которой они в душе не всегда согласны. Звезды советуют пользоваться моментом, но не увлекаться: игра в чужой пьесе под чужой маской не принесет вреда, если это случайный шуточный образ, а не ваша истинная самопрезентация.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам смотреть в будущее и именно его обсуждать с любимым человеком. Еще больше оснований задуматься о будущем у тех Весов, которые недовольны положением дел в своей личной жизни и хотели бы уже в самое ближайшее время что-то в ней изменить. Для встречи лучше выбрать вечер.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы могут стать жертвой своего самолюбования, честолюбия и «звездных» амбиций. Решив произвести на пассию впечатление, они рискуют увлечься и перейти черту (например, в шутках или критике). Лучше не отправлять в этот день любовные письма и экстравагантные личные фото.

Стрелец

Сегодня звезды предлагают влюбленным Стрельцам не спешить и спокойно ждать вечера. К этому времени события примут понятный оборот, найдутся нужные слова и откроются желаемые каналы связи. Есть смысл последовать этому совету, если вы собираетесь в путешествие или ваш партнер находится далеко от вас.

Козерог

Влюбленных Козерогов день держит в напряжении. В волнении они могут перейти черту. Свободно вести себя стоит лишь тем Козерогам, которые уверены в партнере или не дорожат своим союзом. Не лучшее время для начала романа, сближения, поиска стабильных отношений, отправки личных фото- и видеопосланий.

Водолей

Сегодня совет звезд Водолеям - дождаться ответа «с того берега», не перехватывать инициативу и позволить драгоценной половинке выразить свое мнение. В парах со сложной историей именно это поможет прояснить ситуацию. В новом романе словоохотливость партнера многое расскажет о нем против его воли.

Рыбы

В этот день Рыбам лучше не затрагивать в общении с партнером сложные темы, обсуждать исключительно свежие новости и насущные мелочи. Свободным Рыбам звезды не советуют форсировать поиск. Не стоит спешить с личным знакомством, не разузнав деталей о приглянувшемся представителе противоположного пола.