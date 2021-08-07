Капризничаем и упрямимся — гороскоп на 8 августа

1-29 лунные сутки. Новолуние в знаке Льва сопровождается волнением и нервозностью.

В этот день возможны системные сбои на разных уровнях, сюрпризы, сенсации, конфликты поколений, попытки противопоставить индивидуальность группе или анархию правилам. Могут активно обсуждаться экстравагантные заявления известных персон, перипетии компьютерных игр и образы популярных виртуальных персонажей. Капризничать и упрямиться способны и взрослые, и дети. Старые темы будут рассмотрены под новым углом. Обсуждение горячих тем может растянуться до ночи и даже до утра. События дня дадут богатый материал социологам, репортерам и блогерам.

Овен

Этот день может быть ознаменован для Овнов творческим или игровым рубежом, свежей идеей, знаковым контактом с любимым человеком или детьми. События могут принять форму сюрприза или освобождающего кризиса. Возможно, вам удастся выйти за рамки бюджета, найти свою роль, вырваться из тисков творческих шаблонов или прокрустова ложа других стандартов. Для важного разговора лучше выбрать вечер или ночь.

Телец

В фокус внимания Тельцов сегодня может попасть домашняя обстановка, семейное мероприятие или персона, играющая в их близком кругу центральную роль. Возможно, это будет ребенок, друг или родитель, жилец или хозяин жилья, а возможно, вы сами. Попутно могут быть затронуты другие грани жизни: творчество, карьера, любовь. Не обойдется без сюрпризов и волнений. Возможно неожиданное заявление домочадца.

Близнецы

Сегодня в реальном или виртуальном окружении Близнецов возможны сюрпризы и сенсации. Их внимание может привлечь конкретное лицо: собеседник, сосед, попутчик, друг, родственник, популярная личность или игровой персонаж. Многие Близнецы будут не прочь сыграть в шоу этого дня одну из центральных ролей, в качестве его главных героев, комментаторов или репортеров. Разговоры могут затянуться до ночи.

Рак

Сегодня звезды предостерегают Раков от поспешного распоряжения вещами и ресурсами, особенно, под влиянием новостей и общих настроений. Нежелательны стратегические покупки, вложения. Не стоит утверждать кандидатуру покупателя, инвестора или другого человека, имеющего отношение к вашему бюджету. От некоторых порывов удержаться будет нелегко - например, родители-Раки могут уступить капризам детей.

Лев

Сегодня Львам выпадает шанс стать звездной персоной, к чьим словам или образу приковано внимание. Тяга к самовыражению или стечение обстоятельств могут сделать вас центром событий, рупором оригинальных идей, генератором мемов «на злобу дня» или оппонентом известных авторитетов. Роль, которую вы играете, судьбоносна. Вам стоит следить за имиджем и речью, а также за материальным аспектом ситуации.

Дева

Сегодня Девы могут сорвать аплодисменты и получить приз, но все не так просто. Им предстоит раскрыть свой актерский или другой дар в узком кругу, на чужой территории или в необычной среде. Возможно, придется надеть маску и сыграть чужую роль, кого-то подменить, помочь коллегам, друзьям или детям. Не лучший день для личного дебюта и открытой инициативы: несмотря на таланты, легко остаться в тени.

Весы

Сегодня развитие событий для Весов благоприятно. Неоднозначные сюрпризы и рискованные нововведения окажутся на пользу, если рассмотреть их с учетом перспективы. Возможна беседа с другом. Весы, оказавшиеся в изоляции или без привычной им степени свободы, не останутся без информационной подпитки, их ждут вести от детей, партнеров или единомышленников. Поток идей или новостей усилится к вечеру.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов могут иметь особый вес слова детей и родителей, а также заказчиков, клиентов и работодателей, друзей и соперников. Неожиданно повернется разговор. Важную роль сыграет ваш образ, лексикон и манера общения. Не обойтись без доли юмора, артистизма и умения презентовать себя. Следите за этим, если вы цените свои карьерные успехи или только отвоевываете себе «место под солнцем».

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам отложить важные дела и контакты на вечер. Приступив к осуществлению плана с утра, можно столкнуться с неожиданным поворотом событий и добавить себе проблем (особенно, если вы не можете позволить себе быть одиночкой, зависите от друзей, сервиса или внешних обстоятельств). Вечер будет удачнее для дискуссий, исследований, для отправки в дорогу или старта авиарейса.

Козерог

Сегодня Козерогам важно следить за новостями и прислушиваться к словам значимых людей. Даже если известия неприятны, избегайте «накручивать» себя: тревога может закрепиться. Начинания этого дня изначально проблемны. Не стоит открывать счета и делать крупные покупки, приступать к переговорам, создавать резерв или новый личный аккаунт, включаться в игру, отправляться в путь, давать старт проекту.

Водолей

Водолеям сегодня стоит чаще давать слово собеседникам, будь то партнеры, друзья, близкие люди или даже идейные противники. Чужое заявление в этот день способно изменить расстановку ролей в отношениях. Водолеям-родителям важно выслушать детей, не давя на них своим авторитетом. Если вы ждете предложения или ответа, нужно терпение: не исключено, что известие придет ближе к вечеру или даже ночью.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам не откладывать визит к врачу и в интересующий сервис, а также общение с коллегами, подчиненными, помощниками. Информация, полученная в эти сутки, полезна и может задать направление внимания на пару недель вперед. Стратегические партнерские переговоры и другие важные беседы лучше не начинать. Если у вас есть питомец, вам стоит «выслушать» его: он нуждается в вас.