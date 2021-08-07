Ищем альтернативные варианты — финансовый гороскоп на 8 августа

Сегодня мы сможем постичь успеха, если будем смотреть на ситуации с других сторон.

Овен

Характер взаимоотношений с коллегами будет для Овнов крайне важен в этот день. Постарайтесь сосредоточиться на конструктивных делах и уходить от всевозможных сплетен, интриг и межличностных выяснений отношений. Старайтесь не противопоставлять себя коллективу – это может негативно отразиться на дальнейших отношениях. Это особенно актуально для офисных служащих.

Телец

Тельцы смогут применить новые подходы для индивидуального обслуживания клиентов. особенно это актуально для работников супермаркетов, салонов красоты, фитнес клубов и всевозможных тренингов. Также вы сможете предложить новые виды услуг, которые заинтересуют потенциальных клиентов. Используйте этот день для раскрытия своего творческого потенциала на публике.

Близнецы

Семейные дела и хлопоты могут отвлечь Близнецов от выполнения профессиональных обязанностей на основной работе. Метаясь между домом и работой вы, тем не менее, сможете всюду успеть, если правильно расставите приоритеты и будете четко планировать свое время. На работе прежде всего старайтесь строго соблюдать сроки выполнения плановых заданий, чтобы не нарушать график.

Рак

Ракам в этот день, возможно, придется нелегко в профессиональном обучении и поездках. Чтобы успешно работать с информацией, ориентируйте себя на поиск и усвоение новых знаний. Именно благодаря новым знаниям вы сможете справиться со стоящими перед вами задачами. Удачный день для обмена валюты и для оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи.

Лев

Основным условием для результативной работы Львов сегодня является твердая установка на непременное доведение до конца начатых дел. Вы преуспеете в составлении финансовых и статистических отчетов. Аналитическая проработка вопросов, связанных с деньгами, позволит вам рациональнее расходовать деньги в дальнейшем. Успешно пойдут ремонтно-строительные работы.

Дева

Девам звезды советуют направить свою активность на поиск и укрепление деловых связей. Отдавайте предпочтение контактам с теми людьми, кто старше и опытнее вас самих. Это позволит вам добиваться безусловного выполнения деловых договоренностей. Уходите от контактов с теми людьми, которые не могут предложить ничего конкретного и только отвлекают вас от работы.

Весы

Весам в этот день выгоднее работать в индивидуальном порядке. Отношения с коллегами могут не сложиться. Возможная причина этого может быть связана с тем, что будет существовать некоторый хаос в распределении обязанностей между сотрудниками в рамках трудового коллектива. Хороший день для дополнительной подработки за счет внеурочного времени.

Скорпион

Скорпионы могут рассчитывать на поддержку со стороны единомышленников. Старайтесь действовать твердо и не торопясь. Фактор времени играет на пользу вам и вашему авторитету. Не следует экспериментировать с новыми методами. Планирование на короткий срок будет успешным. Не пропускайте коллективные мероприятия типа собраний, совещаний, планерок – там могут прислушаться к вашему мнению.

Стрелец

У Стрельцов, занимающих руководящие должности, это достаточно непростой и весьма ответственный день. Вы рискуете допустить ошибку, если прислушаетесь к советам близких родственников и членов семьи. Обратите особое внимание на информацию, которая поступит к вам после полудня – в ней будут подсказки для верных решений.

Козерог

Козероги по натуре своей склонны работать по плану. И сегодня это тем более является необходимым условием для успеха. Вы сможете собрать необходимый массив информации и составить на её основе долгосрочный план действий. Опирайтесь в принятии решений на старых верных друзей. Успешно пойдут дела у тех, кто занимается проектно-конструкторскими работами и научными исследованиями.

Водолей

Водолеи, занимающие руководящие должности, смогут повысить эффективность работы вверенных им участков. Это хорошее время для методичных мер по оптимизации структуры управления и экономному расходованию средств. Можно менять график работы и делать кадровые перестановки. Не отклоняйтесь от запланированных дел. Избавляйтесь от всего того, что устарело или утратило былую эффективность.

Рыбы

Рыбам, возможно, придется столкнуться с необязательностью и нарушением договорных отношений. Старайтесь юридически фиксировать все нарушения, чтобы у вас были основания для предъявления претензий. Удачно пойдет профессиональная учеба – вы сможете углубиться в изучение сложного учебного материала. Также хорошее время для стажировки на новом месте работы.