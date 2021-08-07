«Сюрпризы и неожиданные «закидоны»: астролог рассказал, как пройдет новолуние в огненном Льве

Рассказываем, как новолуние повлияет на каждый знак зодиака.

Восьмое новолуние 2021-го состоится в воскресенье 8 августа в 16:50 в 17 градусе знака Льва.

Главный актив этого новолуния – соединение светил в самом ярком, праздничном, животворящем знаке зодиака и резонанс противостояния Солнца с Юпитером.

Лев, центр планетной системы, знак Огня, подчинённый Солнцу. В его природе дарить тепло и жизнь, сердечность, умение зажигаться и зажигать других. Именно на такие задачи во всём символическом разнообразии важно обратить внимание в ближайший лунный месяц, чтобы идти в ногу с энергией Солнца. Желание быть в центре внимания, благородство, неисправимый индивидуализм Львов, стремление к славе и популярности – в это время хорошо передаются в пространстве и в обществе. Но на этом этапе важно не превратить лучшие качества и умения Льва в надменность и самомнение, высокомерие и напыщенность.

Как раз таким проверочным периодом и станет наиболее важный сценарий и главный аспект по крайней мере первой половины месяца – широкая оппозиция Солнца с Юпитером (точный аспект 20.08), которая будет заметной от новолуния до полнолуния 22 августа. В этот период многие могут подспудно искать и видеть в окружающих своего учителя, или просто авторитетного человека, который мог бы дать верный совет, рекомендацию. И многие найдут, но есть большая вероятность столкнуться с всезнающими «гуру» и наставниками, чтобы получить свою долю нравоучительных бесед и просветительских пассажей. В тоже время желание благодетельствовать, покровительствовать, готовность спонсировать благие начинания также будет востребованным и актуальным направлением периода.

В общественно-политическом поле шлейф оппозиции Солнца с Юпитером традиционно принесёт очередной всплеск дипломатических и международных склок и провокаций, не исключено и расового, религиозного антагонизма. Да и в личных отношениях – отсутствие чувства меры, переоценка своих сил и возможностей, финансовая расточительность – обычные спутники этого аспекта. Особое внимание стоит обратить на отрезок с 17 по 22 августа, который наиболее интенсивно раскроет суть противостояния Солнца с Юпитером. В эти дни аспект может зарекомендовать себя под стать известному выражению – «по барабану», когда принять чужое мнение и признать свои ошибки будет очень трудно. Возрастёт количество сюрпризов и неожиданных «закидонов», число конфликтов, происшествий на транспорте и в туристическом секторе.

Вторая половина лунного месяца после полнолуния 22 августа (до новолуния 7 сентября) событийно наверняка окажется более стабильной, но со своим почерком. К этому времени Меркурий и Солнце перейдут в земной знак Девы, повышая практичность и деловитость, готовность к более целеустремлённому труду, однако вырастет и критический настрой. Основным негативным аспектом на этом этапе станет конфликт Марса с Нептуном с 1 по 3 сентября. Основная нагрузка этого аспекта типична – более быстрое распространение вирусов и вирусных инфекций, высок риск пищевых и химических отравлений, махинации, воровство, пропажи и обманы, информационные «фейки» и вооружённые провокации. Довольно часто в такие дни ухудшаются погодные условия – возможны густые туманы, плохая видимость, смоги, задымления.