Боремся с ошибками — гороскоп на 9 августа

1-2 лунные сутки. Благодаря взаимодействию Луны с Меркурием и ретроградным Юпитером день может начаться с многословных шумных дискуссий.

Некоторые обсуждения могут не утихать со вчерашнего дня, набирая обороты. Сохранится настрой для обмена новостями и идеями, индивидуального или командного мозгового штурма. Вечером Луна в Деве заставит переключиться на практическую часть дел: тренировки, освоение новых инструментов и методик, мелкие ремонтные и лечебные процедуры. Возможны досадные ошибки и мини-травмы из-за масштабного «творческого» подхода к рядовым рутинным задачам. При недугах возможно обострение болей.

Овен

Утром внимание Овнов притянут вчерашние темы и вызванные ими дискуссии. Креативные идеи и новости захочется обдумать (обсудить) по горячим следам. Родителям будет о чем поговорить с детьми. Вечером срочная задача заставит настроиться на деловой или мастеровой лад. Возможен вызов на службу, может появиться нужда в мелком ремонте, хозяйственных хлопотах, ювелирной ручной работе, уходе за питомцем.

Телец

Сегодня внимание Тельцов удерживают домашние события или новости в другой важной сфере. Вплоть до вечера будут кипеть семейные, профессиональные и дружеские дискуссии, обсуждения социальных, жилищных, хозяйственных, детских, любовных или творческих тем. Избыток впечатлений и информации грозит переутомлением. Конкретные действия лучше отложить до вечера: появятся здравый смысл и «второе дыхание».

Близнецы

Утром и днем Близнецам не даст скучать плотный информационный поток или интересный собеседник. Многие Близнецы будут заново расширять свой кругозор, поддерживать дальние связи и отслеживать мировые новости. Вечер напомнит о доме, срочном деле или вынудит к привалу в пути. Постарайтесь не ссориться на ночь глядя с домочадцами, коллегами, помощниками и персоналом сервисов, особенно, по мелочам.

Рак

В утренние и дневные часы Ракам не стоит поддаваться ажиотажу, мнению друзей или психологии толпы. Это время нестабильности, непрактичности, рискованных экспромтов и пренебрежения к очевидным деталям. Не стоит включаться в коллективные мероприятия: они получат для вас налет авантюры, возможен перерасход средств, налоговый или кредитный риск. Любую конкретную акцию желательно перенести на вечер.

Лев

Для Львов день может начаться с публичной дискуссии или значимого личного разговора. Для многих Львов это будет продолжение вчерашних событий или интенсивных ночных раздумий (обсуждений, информационных поисков). Важно не выйти за рамки цивилизованного диалога, особенно, споря с уважаемыми людьми: на кону ваша репутация. Вечером нежелательны сделки и покупки, в них возможен мелкий изъян или ущерб.

Дева

Пока не настал вечер, Девам лучше ограничиться форматом раздумий, тайных исследований или частных бесед. Не стоит уклоняться от служебной переписки и работы с документацией: самое время освежить в памяти прежние знания, контакты или инструкции. Вечер даст энергию для действий, но также повысит вашу и чужую раздражительность, во избежание микро-ссор и мини-травм нужна аккуратность в любом деле.

Весы

До вечера Весы свободны полностью или пользуются отдельными привилегиями (возможно, благодаря друзьям или детям). Это хорошее время для совместного творчества и участия в коллективных обсуждениях новостей. Возможен возврат к оригинальной совместной идее или крупному проекту, потенциал которых еще не исчерпан. Вечером коридор возможностей сузится, может напомнить о себе работа или недомогание.

Скорпион

Дневные часы могут запомниться Скорпионам важным личным разговором или свободной дискуссией на злободневную тему. В выборе темы и круга общения лучше довериться судьбе. Возможно, придется вновь вернуться к большим планам, связанным с домом, детьми или карьерой. Для практических начинаний (включая мелкие эксперименты, дружеское и партнерское сотрудничество и взаимопомощь) лучше дождаться вечера.

Стрелец

Сегодня звезды помогают Стрельцам, когда те путешествуют, расширяют кругозор, ведут исследования, ждут вестей издалека, восстанавливают связи с иностранцами, научными и социальными сообществами. Вечером режим благоприятствования закончится, на первый план может выйти долг или здоровье, возможны бытовые или деловые хлопоты. В суете стоит избегать мелких ссор: однажды они могут перерасти в крупные.

Козерог

До наступления вечера Козерогам стоит воздержаться от начинаний: в лучшем случае, все закончится разговорами, в худшем, возможны убытки и напрасная трата времени. А вот в конце дня имеет смысл сделать хотя бы маленький шаг в направлении своих желаний: усилия окупятся, сразу или чуть позже. При этом важно не дать сбить себя с толку ложной информацией, отличная альтернатива ей - собственное чутье.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям принять приглашение к разговору и все горячие темы обсудить до вечера. Несмотря на явную склонность собеседника поговорить о себе и своих нуждах, диалог обещает быть интересным для обеих сторон. Будут затронуты незавершенные важные вопросы, которые вы все еще принимаете близко к сердцу (например, связанные с вашим авторитетом, правами, деньгами или убеждениями).

Рыбы

Пока не настал вечер, Рыбам стоит обсудить или обдумать вчерашние новости: это первый этап на пути преодоления препятствий, тормозящих исполнение желаний. Важны детали, связанные со здоровьем, профобучением и занятостью, содержанием питомцев, получением услуг. В конце дня сместятся акценты: на первый план выйдет баланс интересов, взаимопомощь. Возможна инициатива со стороны партнера или сервиса.