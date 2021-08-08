Слова заденут за живое — любовный гороскоп на 9 августа

Сегодня стоит выбирать правильные слова и признаваться в любви чаще.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам не затягивать общение с любимым человеком до вечера - особенно, если они ненавидят в любви рутину и приземленность, хотят яркого, вдохновляющего, необычного и романтичного свидания. В конце дня поводом для встречи может стать совместное дело или срочная взаимопомощь.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам выбирать для любовного свидания вечерний час: это не только классическое время для романтики, но и удачный момент для самих Тельцов и их пассий. Утром и днем их внимание будут отвлекать новости, любой разговор грозит перейти в «идейный» спор с раздуванием проблемы.

Близнецы

Этот день Близнецы проведут на одной волне с партнером, если имеют с ним общие интересы. В противном случае, Близнецы могут покинуть свою половинку и окунуться в так необходимое им сейчас общение с миром. Но вечером им стоит вернуться к близкому человеку, иначе возможны мелкие обиды и раздоры.

Рак

Пока не настал вечер, в умах влюбленных Раков могут бродить самые смелые и сумасбродные идеи. На многих Раков повлияет чужой пример, стороннее мнение или общий эмоциональный фон. Они могут переоценивать свои возможности или неверно видеть будущее. Хорошие условия для свидания сложатся в конце дня.

Лев

Сегодня Львам стоит знать меру, с пеной у рта доказывая что-либо партнеру: его терпение достойно удивления, но не бесконечно. Не стоит затрагивать в сотый раз безнадежные темы, связанные с его системными убеждениями: вероятность того, что вы продвинетесь хотя бы на миллиметр, стремится к нулю.

Дева

Сегодня любовным инициативам Дев помогает вечер. Пока он не настал, есть время поразмыслить над своими личными делами и попытаться оценить свое положение. Слишком далеко вперед звезды смотреть не советуют, но уже сейчас старайтесь не совершать того, за что вам пришлось бы краснеть впоследствии.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам активнее использовать для развития любовной истории утренние и дневные часы. Если вас и пассию разделяет расстояние, поддерживайте дистанционную связь. Вечер спровоцирует неадекватные реакции и обиды по мелочам, не придавайте им значения и вскоре они будут забыты.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам сегодня придется следить за своими речами, так как в порыве вдохновения они способны наговорить лишнего. Проблемой может стать не только их лишняя откровенность сама по себе, но и необходимость сдержать слово. Не обещайте пассии того, что вы не готовы сделать уже этим вечером.

Стрелец

Сегодня Стрельцам несложно совместить романтический и интеллектуальный аспекты личного общения, блеснув перед любимым человеком своей эрудицией, знанием языков или широтой взглядов. Если вам по душе такое положение дел, используйте его активнее, так как с приходом вечера обстоятельства изменятся.

Козерог

Утром влюбленных Козерогов могут посетить весьма экстравагантные мысли. Звезды советуют оставить их реализацию на вечер: лишь в это время удастся адаптировать их к реальности, не испортив отношения. Если вам не терпится поделиться ими с любимым человеком, подайте их как эксперимент или игру.

Водолей

Сегодня слова любимого человека часто задевают Водолеев за живое. Особенно насыщенными и значимыми будут диалоги у Водолеев, рожденных в середине февраля. Возможна схватка между самолюбием партнера и взглядами самого Водолея, которыми он не готов поступиться. Важно найти здесь точку равновесия.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам назначить свидание на вечер и придерживаться определенной тактики. Инициативу, даже в мелочах, лучше отдать партнеру и не забывать о равноценном ответе на его (ее) жесты внимания. Остерегайтесь односторонних и взаимных заблуждений: это плохой фундамент для отношений.