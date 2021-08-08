Покоряем карьерные вершины — финансовый гороскоп на 9 августа

Сегодня у нас есть отличная возможность впечатлить руководство и продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

Овнам, работающим по свободному графику, не рекомендуется откладывать свою работы на последний срок. Обстоятельства могут неожиданно поменяться, и вы рискуете не успеть вовремя справиться с работой. Во второй половине дня удача в делах сопутствует строителям, ремонтникам, коммунальщикам. Успешно пойдут дела у офисных служащих, сосредоточенных на подготовке отчетной документации.

Телец

Первая половина дня может пройти с осложнениями для игроков на фондовой и валютной бирже. Не торопитесь открывать новые позиции и не поддавайтесь азартному желанию сделать что-либо рискованное. Также это неблагоприятное время для обмена валюты. Вторая половина дня благоприятствует для консультантов и торговцев. Успешно проходят контакты, поездки и обмен информации.

Близнецы

Близнецам звезды не советуют планировать на первую половину дня деловые поездки и торговые сделки. Оптовая партия товара, закупленная на складе, может зависнуть надолго в розничной торговой сети. Вторая половина дня благоприятна для роста доходов за счет использования недвижимости. Успешно идут ремонтно-строительные работы. При необходимости можно сдавать готовые объекты заказчику.

Рак

Ракам в начале дня не рекомендуется заниматься приобретением транспортных средств и заключением торговых сделок. Любые обменные товарно-денежные операции в это время могут оказаться невыгодными. Не торопитесь договариваться о сотрудничестве с новыми людьми – данные вам обещания могут оказаться невыгодными. Вторая половина дня благоприятна для проведения деловых встреч по вашей инициативе.

Лев

Львам, имеющим свой бизнес, в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от деловых начинаний. В это время вы можете оказаться во власти эмоций и допустить ошибку, что приведет вас к финансовым убыткам. Вторая половина дня благоприятна для дополнительной подработки, в том числе и неофициальной, через выполнение частных заказов. Также это хорошее время для оформления документов на выплату льгот, налоговых вычетов и компенсаций.

Дева

Поведение типичных Дев в этот день во многом будет зависеть от умения контролировать свои эмоции. Первая половина дня может быть связана с втягиванием вас в сомнительные тайные дела, сговоры и прочее, от чего следует уходить. Старайтесь действовать открыто и строго соблюдайте служебные инструкции. Вторая половина дня благоприятна для работы в кругу единомышленников.

Весы

Весам в первой половине дня, возможно, придется работать в непривычных для себя условиях, связанных с ограничениями в самостоятельном принятии решений. Воздержитесь от поступков, идущих в нарушение норм и правил поведения. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки со стороны представителей фискальных властей. В конце дня можете рассчитывать на поддержку начальства.

Скорпион

Ожидания Скорпионов относительно получения премии или иных видов поощрения от начальства могут не оправдаться в первой половине дня. Также могут внезапно поменяться внешние обстоятельства и вам, возможно, придется корректировать свои планы в оперативном порядке. Вторая половина дня позволит вам поднять свой профессиональный уровень за счет обмена мнениями и опытом со знающими специалистами.

Стрелец

Если Стрельцам в этот день предстоит сдавать экзамены или отвечать на вопросы аттестационной комиссии, то постарайтесь обойти эту процедуру до середины дня. В утренние часы вы можете запутаться в информации и допустить ошибку. Вторая половина дня благоприятна для принятия финансовых решений. На ваш банковский счет может поступить денежный перевод.

Козерог

Козерогам рекомендуется все наиболее важные дела отложить на вторую половину дня. Старайтесь избегать принятия решений о размещении депозитных вкладов в утренние часы. То же самое касается денежных переводов через банковские счета. Вторая половина дня благоприятствует работе с клиентами. Улучшается деловое взаимодействие с деловыми партнерами.

Водолей

Водолеям рекомендуется воздерживаться от выполнения клиентских заказов без соответствующей предоплаты. В противном случае вы можете столкнуться с некредитоспособным клиентом, который лишь отнимет ваше время и не смогут расплатиться за проделанную работу. В первую очередь это касается случаев частной подработки.

Рыбы

Рыбам звезды советуют не браться за важные дела в утренние часы. Особенно это относится к работе в офисе. Это достаточно непростой день для взаимоотношений с коллегами. Вторая половина дня благоприятствует творческим работникам. Вы преуспеете в конкурентных видах деятельности. Также это благоприятное время для тестирования новой техники и новых методов работы.