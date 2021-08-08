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«Год выдастся урожайным»: что ждет россиян в 2022 году

8 августа 2021ГороскопыРИА "ФедералПресс"

Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс рассказал, что ждет россиян в 2022 году.

«Год выдастся урожайным»: что ждет россиян в 2022 году
Фото: depositphotos
«Каждый человек может управлять своей судьбой», – отметил Александр Шепс.

Он утверждает, что предсказать, что ждет каждого человека, практически невозможно, однако общие тенденции года понятны.

Следующий год порадует россиян спокойствием после двух нервных и напряженных лет. По словам мужчины, в 2022 году экономика в стране стабилизируется, хотя ее стремительного роста ждать не приходится. То же самое касается и политической ситуации – международные и внутренние конфликты должны сгладиться.

Шепс заявил, что следующий год в России должен выдаться урожайным. Это поможет остановить бесконечный рост цен на продукты.

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