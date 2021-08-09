Роман в зоне риска — любовный гороскоп на 10 августа

Сегодня придется бороться за вторую половинку и ее отношения к нам.

Овен

В этот день влюбленные Овны внимательны к практическим мелочам, что для них не совсем типично. Они готовы услужить любимому человеку в тысяче и одной мелкой проблеме. На детали и сопутствующую суету может уйти вся их энергия. Двойную активность разовьют Овны, симпатизирующие коллеге или помощнику.

Телец

Сегодня в делах сердечных Тельцы могут довериться судьбе или собственной интуиции. Можно (а иногда и нужно) положиться на партнера: скорее всего, в большинстве направлений вкусы и личные ритмы совпадут. Если вчера у пары состоялся неприятный разговор, ровные события этого дня нейтрализуют негатив.

Близнецы

Сегодня Близнецы очаровательны на дистанции и в случайных беседах, но могут быть привередливы и вспыльчивы по пустякам в близком общении. Постоянному партнеру достанется от них больше «шпилек», чем тому, кто держится на почтительном расстоянии. Это не лучший день для душевного и бытового сближения.

Рак

Сегодня влюбленные Раки могут довериться обстоятельствам: они будут давать им полезные подсказки и шаг за шагом вести к желанной цели. Одиноким Ракам звезды намекают, что в эти сутки деловые контакты не помеха личным, обоюдный романтический интерес может развиться в ходе работы или взаимопомощи.

Лев

Сегодня Львы хотят сразить любимого человека своей феноменальной харизмой или впечатлить своим несравненным красноречием, но обстоятельства к этому не очень располагают. Придется брать на вооружение менее эффектные качества - например, практичность, ловкость в деловых мелочах или кулинарный талант.

Дева

Утром Девы не прочь захватить в любовных отношениях инициативу, но по мере развития событий их решимость ослабеет. Многие Девы окажутся не настолько уверены в себе, чтобы стать безусловными лидерами и «локомотивами». Не стоит бездумно уступать своему первому порыву, чтобы вечером о нем не пожалеть.

Весы

Сегодня Весы не в самом выгодном для себя положении, поэтому проявлять в любви активность звезды им не советуют. В стабильных парах им не обойтись без поддержки близкого человека, в том числе, чисто практической. Помощь может стать формой выражения симпатии и тогда, когда роман только завязывается.

Скорпион

Сегодня Скорпионы - неформальные лидеры в отношениях, и партнерам придется это признать. Не меньше, чем за другие качества, их половинки обожают их за изобретательность. Свободным Скорпионам лучше флиртуется в компании друзей или в процессе интересной работы: это удваивает их уверенность в себе.

Стрелец

Сегодня Стрельцы готовы проявить чудеса подстройки, чтобы заслужить взгляд своего прекрасного принца или принцессы. Ради этой цели они готовы спрятать в карман свою гордость, приструнить самолюбие и укротить свой природный горячий темперамент. Особенно, если влюблены в коллегу, помощника или босса.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня они идут в любви верным курсом, и советуют им чаще слушать внутренний голос. Если вы поспешили и «наломали дров», судьба дает вам шанс ловко исправить ситуацию. Не сомневайтесь в том, что делаете: ваша уверенность, как и беспокойство, передается партнеру.

Водолей

Сегодня любовные отношения Водолеев в зоне риска, но речь не идет о крахе и катастрофе. Неприятности дня носят преимущественно локальный и временный характер - но подчеркивают болезненные моменты и «узкие места», на которые не стоит закрывать глаза. Возможны заминки в ситуациях интимного свойства.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам отдать инициативу партнеру, но не забывать отвечать ему встречными действиями: пассивное принятие чужого поклонения - не самая удачная линия поведения. Остерегайтесь становиться «бермудским треугольником», в котором бесследно исчезают лучи чужого интереса и внимания.