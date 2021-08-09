Налаживаем отношения с начальством — финансовый гороскоп на 10 августа

Добиваемся расположения руководства всеми возможными способами.

Овен

Первая половина дня может пройти для Овнов в малопродуктивной текущей работе. Возможно, это будет связано с ухудшением самочувствия и снижением уровня работоспособности. Ситуация поменяется во второй половине дня, ближе к концу дня – это хорошее время для делового партнерского сотрудничества. Также вы сможете расширить свою клиентскую базу.

Телец

Тельцам в первой половине дня лучше не браться за важные дела. Особенно это касается начала новых дел любого рода, в которых вы будете выступать в роли инициатора. В конце дня вы можете почувствовать реальную поддержку со стороны коллег, и сможете укрепить свои отношения в трудовом коллективе. Наиболее производительное время будет в конце дня.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется сосредоточиться на расширении и укреплении деловых контактов. Возможно, вам понадобится воспользоваться помощью людей, которые были вам чем-то обязаны. Благодаря своевременной информации вы сможете принять правильные оперативные решения. В конце дня ускоряется торговый оборот, и наступает время для выгодных оптовых закупок.

Рак

Ракам, имеющим свой бизнес, в этот день удастся довести до благополучного завершения некоторые свои проекты. На первую половину дня лучше не планировать контакты, поездки и торговые сделки. Для аналитической работы с информацией это тоже малопродуктивное время. В конце дня вырастет доходность от сделок с недвижимостью. Успешно идет работа у строителей и коммунальщиков.

Лев

Львы в течение этого дня могут ощущать в себе усиление интеллектуального потенциала. К концу дня вы будете в состоянии заниматься решением нескольких вопросов в параллельном режиме. Ждите в это время хороших новостей от своих знакомых, из телефонных разговоров. Можно подключать деловые связи для решения вопросов, в которых у вас нет достаточного опыта и знаний.

Дева

Девы в течение первой половины дня могут получить полезный для себя опыт, который удастся использовать в конце рабочего дня. Направьте свою энергию в русло наращивания уровня доходов. Практичный подход к расходованию финансовых ресурсов приводит к улучшению материального положения. Возможно, в конце дня вам предложат вариант для дополнительной подработки.

Весы

У Весов сегодняшний день может пройти на эмоциональной волне. Если в первой половине дня вы будет пребывать в сомнениях и нерешительности относительно принятии тех или иных решений, то к концу дня вас ожидает эмоциональный подъем. Возможно, это будет связано с поддержкой друзей. Некоторые сложные вопросы могут получить неожиданное благополучное решение.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня не рекомендуется принимать активное участие в собраниях, совещаниях, планерках. Это может стать для вас совершенно бесполезным занятием, пустой потерей времени. В конце дня усиливается поддержка со стороны начальства, ваши отношения могут стать более доверительными. Также вам может помочь некий влиятельный покровитель.

Стрелец

Стрельцы в этот день будут весьма любознательными, и это можно использовать для повышения уровня знаний. В первую очередь речь идет об учащихся, а также о тех, кто проходит курсы обучения, сдает экзамены по переаттестации. Успешно проходят командировки по обмену опытом и с целью расширения географии бизнеса. Обмен мнений по интернету на форумах также будет вам полезен.

Козерог

Козерогам звезды советуют в первой половине дня воздерживаться от принятия решений, связанных с финансовыми рисками. Бизнесменам будет сложно находить взаимопонимание с потенциальными инвесторами. В конце рабочего дня хорошее время для сбора информации и подготовки к решительным действиям по старту новых проектов. Рекомендуется вести себя более инициативно.

Водолей

У Водолеев удачный день для ведения переговоров и работы с клиентами. Если первая половина дня будет связана с вялотекущими процессами, то к концу дня ваша работа обретет должную динамику и результативность. Новые договора лучше всего подписывать в конце дня. Успешно поработают консультанты и те, кто имеет отношение к сфере услуг.

Рыбы

Рыбам звезды советуют сосредоточить внимание на технических тонкостях в своей профессиональной деятельности. Это хорошее время для приобретения навыков работы с новыми техническими средствами. Отношения с коллегами основываются на конструктивном обмене и взаимопомощи. Хорошо проходит производственная практика и стажировка на новом месте работы.