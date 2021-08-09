Не теряем времени зря — гороскоп на 10 августа

2-3 лунные сутки. Сегодня утром соединение Луны и Марса дает импульс бодрости.

Важно не распылять энергию на пустяки, а направить на выполнение нужных действий: наглядный результат кропотливых стараний принесет удовольствие. День подходит для уборки, рутинных процедур, обмена услугами, пуско-наладочных и ремонтных работ, отработки полезных приемов, тренировки служебных пород собак, лечебной гимнастики, освоения нового инструментария, обновления производственных и хозяйственных процессов. Избежать мелких травм, поломок, заражений и других досадных побочных эффектов помогут аккуратность и соблюдение гигиены.

Овен

Сегодня Овнам лучше поставить на первое место повседневные дела, а также заботу о здоровье и гигиене. Такие качества, как аккуратность и дотошность, пригодятся в течение всего дня, а вот максимум активности лучше проявить рано утром. Постарайтесь начать день с решения наиболее энергозатратных задач из своего текущего списка, например, с тренировки, освоения нового метода работы, выгула питомца.

Телец

Сегодня Тельцы практичны и не хотят тратить время на пустые разговоры. Они предпочтут с толком приложить силы и на работе, и на отдыхе, будут шаг за шагом мостить путь к сердцу объекта симпатий и приучать к полезному труду детей. Даже в свободных творческих сферах они будут стремиться к пусть скромному, но наглядному результату. День подходит для умеренных физических нагрузок и прикладных хобби.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит заняться полезным насущным делом (лучше не одним, чтобы иметь повод для смены впечатлений и поле для маневра). В то же время, им следует избегать лишней суеты: бесконечный круговорот дел будет нервировать их не меньше, чем однообразие и монотонность. Хорошо заниматься мелким ремонтом, хозяйством, оптимизацией производственных и бытовых процессов, оказанием услуг на дому.

Рак

Сегодня обстановка настраивает Раков на деловитый лад. Рутинные хлопоты не исключают личных симпатий и могут с ними соседствовать. День неплох для коротких командировок, функциональных покупок, визитов в технические сервисы, обмена услугами, посещения тренировочных площадок с питомцами, а также для решения повседневных управленческих задач (особенно, связанных с нововведениями и обновлениями).

Лев

Сегодня Львам придется стать чуть практичнее, озаботиться текущими делами, насущными нуждами или состоянием счетов, сделать полезные функциональные покупки. Мелкие прибыли и убытки в этот день взаимно уравновешивают друг друга. Не повредит дотошность при ведении хозяйства и бизнеса, придирчивость при выборе лекарств, инструментов и продуктов. Стоит вникнуть в детали при заказе и оплате услуг.

Дева

Сегодня успехи Дев зависят от общего тонуса. День может начаться с делового, чувственного или другого импульса, но поддаваться ему стоит не всегда. Звезды советуют оценить свои текущие возможности и не замахиваться на масштабные дела, если ваш энергетический потенциал снижен. Но и пассивность нежелательна. Подходящие решения - умеренная инициатива, небольшое обновление привычек, легкая разминка.

Весы

Сегодня Весам лучше действовать тайно и не брать на себя много. Этот день может требовать «петляющей» тактики, дотошности, внимания к скрытым деталям, мелких неприятных процедур. Пригодится помощник, разбирающийся в нюансах (медицинских, технических, производственных). Возможно, вы сами поможете другим, оставаясь в тени. Хорошо заниматься здоровьем, гигиеной, уборкой, закулисной частью бизнеса.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит взяться за дела пораньше, так как пик их активности (так же, как активности их помощников и друзей) может прийтись на утро. Это подходящий день для небольших начинаний, продолжения полезных практических обновлений и мелких «ювелирных» экспериментов. Звезды советуют не заглядывать далеко в будущее, а делать то малое, что ваша команда в состоянии выполнить здесь и сейчас.

Стрелец

Сегодня от Стрельцов могут потребоваться такие качества, как усердие, гибкость, аккуратность, исполнительность и внимание к деталям. Стрельцы-руководители будут ждать этого от подчиненных. Не обойтись без усилий, если вы карабкаетесь вверх по карьерной дестнице, зарабатываете деньги услугами или поправляете здоровье. Некоторых Стрельцов будет мотивировать желание кому-то угодить или понравиться.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам действовать увереннее. Обстоятельства не способствуют быстрым рывкам, но вы можете добиться многого и продвигаясь вперед мелкими шагами. День обещает подвижки в малом бизнесе, практических работах, прикладных исследованиях, лечебных процедурах, тренингах по отработке полезных навыков. Успешно пройдут назревшие обновления, особенно, технические и производственные.

Водолей

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям удвоить осторожность и скрупулезность, они не помешают даже в мелких делах. Заминки и небольшие кризисы особенно вероятны в занятиях, связанных с электроникой и медициной, при управлении бизнесом и обмене услугами, в ходе ремонтных и пуско-наладочных работ, в процессе технических обновлений и экспериментов. Нежелательно рисковать без причины в делах сердечных.

Рыбы

Сегодня окружающие ловко перехватывают у Рыб инициативу, но типичные представители знака этим вовсе не огорчены: сотрудничество и взаимная симпатия для них важнее. Многие Рыбы будут рады, если партнер или компаньон сделает первый ход. Самолюбивым Рыбам лучше не отвечать на вызовы: ресурсов для игры на равных пока недостаточно, а с потенциальными конкурентами сейчас лучше дружить, чем воевать.