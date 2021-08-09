«Пора открыть в себе стендап-комика»‎: астрологи пророчат непростую неделю

Предстоящая неделя будет интересна удивительными историями. Сказочными или фантастическими? Поживем — увидим.

Но на несколько дней мы потеряем бдительность и рациональность, и будем склоны верить во все подряд. Если кто-то пообещает вам золотые горы, не спешите очаровываться. Ибо это будет не совсем так.

Объективность? Нет, не слышали. До четверга она вышла из чата. Зато открываются не дюжие поэтические и писательские способности. Речами сладкими можно вдохновлять и убеждать, жонглировать чувством юмора и открыть в себе стендап-комика. Старайтесь в эти дни полученную информацию делить на два.

Так как рациональная часть жизни в хандре, избегайте работы с ответственными документами и особенно – с визами, а также с подачей документов в ВУЗы. И вообще в эти дни старайтесь не выбирать, где учиться, путевки тоже лучше не покупать. Если отправитесь в путь, то будьте готовы получить не совсем то, что ожидали.

В СМИ может появиться лживая и недостоверная информация.

И больше, в принципе никаких особых проблем не будет. Самыми сложными днями в неделе будут понедельник, вторник и суббота. Но большей частью именно вторник. Опасен провокациями, особенно со стороны иностранных государств, травмоопасный и пожароопасный день.

Луна начинает расти, еще молода и свежа. Сейчас самое время начинать закладывать цикл для сбора урожая.

9 августа — неблагоприятный день

В этом дне много импульсивности, жесткости, своенравности. День требует повелевать и властвовать, выходить в центр и быть согласованными с традициями и законами. Может быть много суматохи, лишних разговоров, движения и активности. Нужно держать свое Эго в узде. Можно сегодня, пожалуй, сходить на прием к чиновнику или в другую государственную организацию, но старайтесь там не ругаться и права не качать. Помним про потерянную объективность.

10 августа — неблагоприятный день

Тоже сложный день, импульсивность, резкость, поспешность и агрессивность сохраняются и даже усиливаются сегодня. Сильно желание продемонстрировать себя во всей красе, а еще желание кайфануть на какой-нибудь вечеринке или лакшери приеме. Повышена сексуальность и страстность. Есть энергичность, но сегодня она может обернуться против нас. Опрометчивость и быстрая реакция приводят к травмам, ссорам и пожарам. Будьте внимательны сегодня, особенно в обращении с огнем.

11 августа — нейтральный день

Сегодня настроение может быть приятным, но ленивым. Хотя день для лени совершенно не подходит. Разве что для творчества и романтических свиданий. Но сегодня хочется взять ответственность за многие процессы. День подходит для административной работы, во многом помогут связи. Впрочем, для свиданий действительно день не плох. Также, как и для бизнеса, особенно в коммерческой его части. Но помните про объективность и рациональность. Сегодня с этим особенно плохо. А вот применить креативность в деле – самое время. Легкие покупки, развлечения и ужин в ресторане хорошо подойдут.

12 августа — неблагоприятный день

Пустой день для начинаний. Но энергия дня дает собранность, внимательность к деталям, критичность, въедливость и точность. Сегодня легче всего оценить что-либо трезво. Отличный день для любой рутинной деятельности, похода к врачу, для лечебных процедур и обследований в принципе.

11 августа — нейтральный день

В принципе нормальный день, открывающий дизайнерские и инженерные способности. День, в который открывается оригинальность, креативность и способности создавать композицию, как с эстетической, так и с технической стороны. Требует активности, энтузиазма и яркости. Благоприятно обращаться к хирургам, стоматологам, заниматься ремонт квартиры, декорированием, публичные выступления.

14 августа — благоприятный день

Несмотря на то, что суббота – выходной, она требует активности, подвижности и максимально общения. Очень хороший день для проведения переговоров, поездок, бизнес-встреч. Есть энергичность, энтузиазм, проявлена сила убеждения, могут приходить оригинальные идеи в голову, но во второй половине дня можно встретиться с ограничениями, усталостью, унынием и тоской.

11 августа — нейтральный день

Максимально день подходит для праздников и торжеств. Дает упрямую целеустремлённость, жажду получить то, что хочется. Стремление к власти и триумфу, цель достигается любыми способами. Но большая вероятность разочароваться при получении результата. Склонность все усложнять. Благоприятны также свидания и постановка целей.