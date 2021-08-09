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Знаки, которые сорвут настоящий куш в конце августа

9 августа 2021ГороскопыВечерняя Москва

Успех в делах в скором времени будет сопровождать некоторых людей. Астролог Лиана Жемчужная перечислила три знака зодиака, представителям которых удача улыбнется в конце августа.

Знаки, которые сорвут настоящий куш в конце августа
Фото: depositphotos

Стрелец

Рожденные под этим зодиакальным созвездием станут любимчиками судьбы. Она преподнесет им очень приятный подарок, который будет связан с романтическими делами. В этом деле главное — не сомневаться в выборе и не делать шагов назад, считает астролог. Кроме того, у Стрельцов появится возможность создать крепкий союз.

Водолей

Этих людей удача начала сопровождать еще в июне. На их пути повстречался нужный и правильный человек. К концу лета отношения Водолеев будут еще более страстными и интересными. Астролог считает, что им нужно оградиться от чужих мнений, чтобы не слушать негатив от завистливых людей.

Рыбы

У представителей этого знака зодиака было непростое лето. При этом именно к концу августа они снова почувствуют себя счастливыми и беззаботными. Рыбы плодотворно потрудились и немало помучались, поэтому они заслужили полноценный и продуктивный отдых, который уже плывет к ним в руки.

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