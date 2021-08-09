Астролог рассказал, честно ли занизили баллы гимнастке Дине Авериной

По какой причине российская спортсменка получила низкие баллы?

Разоблачить судейский сговор, а возможно и «заказ», замешанный на политических, личных пристрастиях, помогает астрологический символизм.

Речь идёт о нашумевшем, скандальном судействе на Олимпиаде в Токио российских спортсменок в художественной гимнастике в многоборье 7 августа, имеющего все признаки предвзятого судейства.

Основным «игроком – разоблачителем» художественного судейства в этой громкой истории нужно считать коварную планету Плутон, сполна показавшую свою вредную природу, связанную вот с такими событийными разворотами, вызывающими массовый неоднозначный отклик в сердцах и душах народа.

Всё дело в том, что никакая другая планета не имеет такие характерные разрушительные особенности, связанные с разрушением основ (правил), грубой силой, принуждениями и давлением, мафиозными структурами, перевоплощениями («переобуванием») и трансформациями.

Именно Плутон 7 августа отметился точными деструктивными аспектами не только в гороскопе нашей прославленной гимнастки Дины Авериной, претендовавшей на золотую медаль в этом виде программы, но и в известном гороскопе России. Появление Плутона в этот день в двух напряжённых аспектах с Марсом (планета курирующая в том числе и спорт) в гороскопе Дины Авериной рассказывает нам, в первую очередь, о столкновении с грубой силой (в данном случае с неумолимым произволом судей), не исключено и грубой, роковой ошибке судей, повлёкшей за собой столь резкий резонанс у публики. Транзит Солнца к тому же Плутону (и Венере) в гороскопе России только подтвердил грязную игру, которая по отзывам специалистов началась с самого первого снаряда (из 4-х) с занижением оценок.

И наконец, не обошлось в этой истории без тематического напряжённого аспекта Солнца с Ураном на небе в этот день, напрямую связанного с беззаконием, акцентом на крутые бесповоротные решения, желанием перевернуть какую-то обыденную, всем понятную логичную ситуацию в другое русло, что в случае с судейским корпусом вылилось в истерию и бунт а-ля против всех.