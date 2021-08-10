Жертвы не помогут — любовный гороскоп на 11 августа

Сегодня нет смысла жертвовать чем-то во имя любви — лучше не станет.

Овен

В атмосфере этого дня Овны невольно зацикливаются на незначительных деталях своих романтических отношений. Самые мнительные и внушаемые представители знака способны увидеть интригу там, где ее нет (а, например, возникла естественная пауза). Не стоит доверять свои любовные тайны коллегам по работе.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы могут рассчитывать на гармонию в отношениях и на приятную атмосферу свидания. Нет причин унывать и в разлуке: новости от любимого человека придут не сегодня-завтра. Одинокие Тельцы могут дать волю воображению. Есть нюанс: не торопитесь с отправкой романтического послания.

Близнецы

Влюбленных Близнецов этот день превращает в мечтателей. Велика вероятность вновь оказаться в знакомой стране грез, во власти прежних заблуждений. Приятные картины, рисуемые воображением, помогут пережить одиночество и разлуку. Постоянным парам стоит забыть про быт и устроить романтический вечер.

Рак

Сегодня влюбленные Раки сталкиваются с нехваткой информации, но особых проблем в связи с этим не испытывают. Пустоты в инфополе и паузы в разговорах типичные Раки легко заполняют игрой своего воображения, весьма близкой к реальности. В общении с любимым человеком им практически не нужны слова.

Лев

Сегодня Львы могут обнаружить, что их доводы в споре с партнером иссякли и разговор, по неясной причине, топчется на месте. Вероятно, пора пересмотреть прежнюю тактику или отказаться от идеи, которая себя исчерпала. Свободным Львам этот день предлагает лишь случайные и порой сомнительные симпатии.

Дева

Сегодня Девы легко попадают в морок любовной зависимости. Присутствие или образ любимого человека вводят их в приятный транс. Звезды напоминают об обратной стороне таких переживаний - незаметной проекции прежних увлечений на нынешние. Важные слова в этот день преждевременны, лучше вместе помолчать.

Весы

Весы сегодня склонны скрывать свои чувства, и порой у них есть для этого основания. Некоторые Весы начнут сомневаться в себе, партнере и правильности сложившейся ситуации. Причиной их скрытности может быть боязнь сплетен. Возрастает вероятность тайно влюбиться в помощника, врача или подчиненного.

Скорпион

Сегодня Скорпионы являются одновременно скептиками и романтиками, и этот микс придает им особую привлекательность. Многие Скорпионы окажутся в делах сердечных провидцами, причем им приоткрыто не только собственное любовное будущее: они способны предугадать развитие романа своих друзей или коллег.

Стрелец

Сегодня Стрельцы легко становятся жертвой приятных любовных иллюзий и подвержены соблазну в мелочах. Не всегда фантазии этого дня - невинный самообман, возможно и тонкое обольщение. Не смешивайте деловой азарт и романтические симпатии: это опасный коктейль с непредсказуемой химической реакцией.

Козерог

Для влюбленных Козерогов день благоприятен, главное, чтобы их нежные чувства не подавила их же любовь к работе. Сегодня им не стоит жертвовать личным ради насущных дел, так как любовные и интимные отношения дают им силу сродни магической. Они способны много дать партнеру и много получить от него.

Водолей

Сегодня для Водолеев играет большую роль интимная часть любовных отношений и многое зависит от того, как они на нее смотрят. Разочарованным Водолеям важно не прятаться за маской скепсиса и цинизма: нося ее, они будут не только ранить и обманывать партнера, но и эмоционально обкрадывать сами себя.

Рыбы

Сегодня Рыбы чувствительны к обаянию представителей противоположного пола и легко попадают под магию их очарования. Не исключено, что «дымовая завеса» романтического образа скроет критичные детали в поведении действующего или потенциального партнера. Подождите конкретных слов и внятных предложений.