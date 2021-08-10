Наслаждаемся каждой минутой — гороскоп на 11 августа

3-4 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Венеры помогает наслаждаться результатами кропотливых усилий.

Самое время сбавить темп, снизить нагрузки, расслабиться после напряжения. На фоне приятных эмоций может усилиться привязчивость, прилипчивость, внушаемость, податливость на соблазн в мелочах, наметиться зависимость от вкусных блюд и лекарств. Положение Меркурия советует ждать новостей, пересмотреть аргументы в дискуссии, повременить с переговорами, выходом на новое место службы, заказом услуг, началом сложных тонких работ, рискованной медицинской процедурой, с началом поездки, исследования, тренинга.

Овен

На этот день Овнам лучше не планировать энергозатратные работы, так как обстановка не располагает к собранности и активности. Рабочий день может наполовину состоять из мечтаний, перекуров, интриг или обмена сплетнями. Стоит быть внимательнее при покупке лекарств, напитков с заявленными полезными свойствами и бытовых химикатов. Лучше повременить с командировкой, оформлением документа или рецепта.

Телец

День обещает Тельцам гармоничный эмоциональный фон, позволяет «зависнуть» на приятных мечтах или на удачном моменте в развитии дел (отношений). Подходящее время для романтических свиданий и отдыха с минимумом контактов. Энергичным Тельцам звезды советуют снизить нагрузки и найти время для любования плодами своих усилий: это отличная мотивация для продолжения занятий после естественного перерыва.

Близнецы

Близнецам пора пересмотреть круг контактов и режим повседневного общения. Не исключено, что в ближайшее время придется чаще общаться с миром из дома или активнее обсуждать все новости с близкими, свернуть программу учебы или развивающих экскурсий. Обстановка этого дня провоцирует лень. Не стоит усердствовать в хлопотах по дому и служебных делах. Комфорт в доме можно создать за счет старых вещей.

Рак

Ракам не стоит огорчаться, если сегодня нет нужных известий: хорошие новости задерживаются, но уже на подходе. Возможно, «заблудилось» в пути письмо или тот, чье мнение вас волнует, испытывает временные трудности со связью. Не стоит спешить с утверждением маршрута и списка контактов, отправкой запроса, выбором инструмента и транспортного средства: пища для размышлений придет завтра или на днях.

Лев

Львам пора пересмотреть свой стиль ведения диалога и список аргументов в затяжном споре. Лучше не спешить с финансовым решением и побороть соблазн лишних трат. Не стоит ослаблять контроль при покупке необходимого, особенно, лекарств и подержанных полезных товаров: в них возможны скрытые изъяны, а технические недоразумения при оплате могут отразиться на личной налоговой истории в близком будущем.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не отказывать себе в удовольствиях, но помня, что они могут вызвать психологическую зависимость. Навязчивые мыслеобразы и эмоции возможны не только у влюбленных романтиков, внушаемых или творческих натур, им подвержены также прагматики и логики. Это день приятного отдыха, нагрузки лучше снизить или отменить. Открытое высказывание своих идей лучше отложить до завтра.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам расслабиться и отдохнуть. Самое время позволить себе удовольствия и слабости, о которых знают лишь близкие люди и доверенные лица. Хорошо оказаться в уединении, на природе или в условиях, приближенных к санаторным. Вы мало потеряете, сделав перерыв в общении, работе или покинув мероприятие: это день лени и паузы, иссякнет поток новостей и снизится градус дискуссий.

Скорпион

День подпитывает фантазии Скорпионов, связанные с будущим. Это не лучшие сутки для резкой смены направления, для суеты и трудовых подвигов. Заниматься работой лучше тогда, когда она доставляет удовольствие или внушает надежду. Не стоит спешить с выводами. В условиях временного дефицита информации можно верить личному или коллективному чутью: сегодня оно рисует картины, близкие к действительности.

Стрелец

Сегодня звезды предостерегают Стрельцов от склонности к фантазиям в условиях недостатка данных. «Жить на радуге» особенно вредно, если речь идет о карьере и заработке, здоровье и оплате услуг, покупках и сделках. Возможны стратегические промахи в отношениях, в вопросах дизайна, эстетики, при выборе духовных ориентиров. Нежелательны важные начинания и решения. При сомнениях лучше ждать новостей.

Козерог

Сегодня Козероги могут позволить себе побыть сентиментальными романтиками. Не стоит отказывать себе в приятных минутах, дающих шанс помечтать, выразить чувства или прикоснуться к высшим нематериальным ценностям. Хорошо найти время для любви, музыки. Деловой маршрут можно разбавить посещением мест отдыха. Не стоит пускаться в новый путь, приступать к новой работе или учебе без уточняющих новостей.

Водолей

Сегодня в центр внимания Водолеев могут попасть финансовые вопросы (особенно, связанные со старыми долгами, налогами или кредитами). Возможен интерес к компенсациям, подержанным вещам, наследственным раритетам, скрытым источникам поддержки, к стоимости медицинских и других приватных услуг. «Погода» в любви зависит от настроения. Напомнит о себе не пережитый до конца экзистенциальный кризис.

Рыбы

Сегодня взаимодействие с другими людьми обнадеживает Рыб. Гармоничным и перспективным его делает обоюдная симпатия либо взаимная выгода. Добавить оптимизма могут приятные воспоминания и заманчивые аналогии с прошлым. Будут часто резонировать эмоции. Но самое главное в этот день вряд ли будет сказано. Звезды рекомендуют отложить предметные переговоры, ждать прямого предложения или ясного ответа.