Отказываемся от рисков — финансовый гороскоп на 11 августа

Сегодня стоит быть осторожнее как с деньгами, так и с решениями.

Овен

Овнам, работающим с клиентами, сегодня, возможно, придется столкнуться с претензиями относительно сроков и качества выполнения своей работы. Особенно это касается тех, кто работает в непосредственном контакте с клиентами. Если возможно, постарайтесь делегировать часть полномочий своим партнерам, напарникам. Также это не лучший день для ведения переговоров.

Телец

Достаточно напряженный и нервный день может получиться сегодня у Тельцов. Основной источник осложнений может быть связан с неблагоприятным психологическим климатом в трудовом коллективе. Старайтесь воздерживаться от личностных оценок в адрес коллег и подчиненных – иначе они ответят вам тем же. Будьте осмотрительны при использовании техники и механизмов – возможны поломки и мелкие травмы.

Близнецы

Сегодня не самый лучший день для экспериментов и усовершенствований Близнецами своих методов работы. Если дела идут более-менее нормально, значит радуйтесь, что не стало хуже. При первой же попытке что-то изменить или улучшить вы можете получить эффект, прямо противоположный тому, что ожидали. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Рак

Раки в этот день могут не ощутить достаточно поддержки своим начинаниям. Возможно, вы столкнетесь с серьезными препятствиями буквально по всем направлениям деятельности. Не следует ставить себе жесткие планы и сроки – такая тактика может привести к большому расходу ресурсов и ухудшить результаты вашей работы в итоге. Иногда бывает лучше переждать и ничего важного не предпринимать.

Лев

У Львов в этот день усиливается напряжение в деловых контактах. Деловые связи, благодаря которым вы последнее время строили свою работу, будут проходить своеобразную проверку на прочность. Поэтому не удивляйтесь, если обещания останутся не выполненными, а запланированные встречи сорвутся. Будьте внимательнее при аналитической работе с информацией и документами.

Дева

Деньги сегодня для Дев могут превратиться в наиболее острую, если не сказать болезненную тему. Это особенно актуально для тех, кто привык жить не по средствам и слабо контролирует свои расходы. В этом случае вы можете почувствовать дефицит наличных средств и ограниченные возможности по удовлетворению своих материальных потребностей. Рекомендуется рациональнее подходить к решению финансовых вопросов.

Весы

Эмоциональное состояние типичных Весов в этот день может быть крайне неустойчивым. Это может негативно отразиться на ваших деловых качествах, особенно если вы являетесь инициатором какой-либо деятельности. Это не лучшее время для ведения переговоров с деловыми партнерами и контактов с начальством. Частая смена настроения и намерений может заставить партнеров усомниться в целесообразности сотрудничества с вами.

Скорпион

У Скорпионов в этот день могут возникнуть осложнения в учебе и при работе на подчиненных должностях по найму. Отдавайте предпочтение простой работе и старайтесь дистанцироваться от сложной трудоемкой работы – вашей квалификации может оказаться недостаточно. Наиболее предпочтительной будет индивидуальная трудовая деятельность. Старайтесь самостоятельно принимать решения и держать под контролем свои эмоции.

Стрелец

Стрельцам в этот день, возможно, придется столкнуться с неожиданностями. Возможно, вы будете вынуждены оперативно корректировать свои планы, поскольку могут появиться более приоритетные и срочные дела. Старайтесь действовать незаметно, без лишнего шума. Чем меньше окружающие будут осведомлены о ваших планах, тем скорее вы добьетесь желаемого результата.

Козерог

Козерогам, занимающим руководящие должности, сегодня рекомендуется воздерживаться от принятия важных управленческих и организационных решений, которые могут иметь необратимые последствия. Особенно это касается тех дел, в которые вы эмоционально включаетесь. Отдавайте предпочтение традиционной работе, где все предсказуемо и где нет таких рисков.

Водолей

Водолеям в этот день будет достаточно трудно сосредоточиться на интеллектуальных видах деятельности. Работа с информацией может привести к множеству мелких, но досадных ошибок. Деловые встречи и поездки лучше отложить на другой день. Следите за тем, чтобы не нарушать служебных инструкций. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от служебных командировок и контактов с иностранцами.

Рыбы

У Рыб сегодняшний день складывается весьма нестабильно с точки зрения работы с финансовыми потоками. Крайне нежелательно делать рискованные финансовые вложения, заниматься оформлением кредитов, давать и брать деньги взаймы. Успешно пойдет учеба и обмен опытом. Можно сдавать экзамены по переаттестации и делать публичные заявления.