Toyota советует выбирать автомобиль по знаку зодиака

Выбор транспортного средства – дело индивидуальное.

Один человек предпочитает премиальные и роскошные автомобили, а другой делает выбор в пользу отечественного транспорта.

Но если автомобилист не может выбрать машину самостоятельно, он может пойти по воле судьбы. Совсем недавно автопроизводитель из Японии Toyota представил интересный тест. Маркетологи его британского подразделения решили попробовать себя в роли астрологов. Теперь они рекомендуют всем желающим приобретать автомобили Toyota исключительно в соответствии со знаком зодиака.

Для большего удобства они представили картинку с астрологическими символами и изображениями подходящих автомобилей. В результате, под каждый знак зодиака предусматривается определённая модель. Для Водолея это Toyota Yaris Cross, для Рыб Toyota Mirai, для Овна - Toyota GR 86, для Тельца - Toyota Corolla TS, для Близнецов - Toyota Argo.

Если же будущий автомобилист по воле судьбы родился в знак Рака, ему стоит присмотреться к автомобилю Toyota Highlander. Для Львов маркетологи компании Toyota подготовили Toyota Yaris GR. Люди, которым посчастливилось родиться под знаком Девы, могут смело приобретать Toyota Hilux. Для Весов подходит Toyota bZ4X, для Скорпиона - Toyota C-HR GR Sport, для Стрельца - Toyota Land Cruiser, для Козерога - Toyota RAV4 Plug-in.

Можно попытать удачу и положиться на решение гороскопа компании Toyota. Тем более, что данный автопроизводитель сумел зарекомендовать себя на рынке только с лучшей стороны. Поэтому при любом выборе покупатель получит надёжный и качественный автомобиль.