Первый ход — за партнером — любовный гороскоп на 12 августа

Сегодня звезды советуют меньше действовать и больше доверять второй половинке.

Овен

Сегодня Овнам важно принять настрой партнера. Ключи к любовной гармонии - взаимность чувств и баланс интересов. На знаки внимания или поддержки важно отвечать равноценными жестами. Помимо чувств, связующей нитью в паре может стать клубок мелких текущих проблем или общий план на отдаленное будущее.

Телец

Сегодня на уме у Тельцов насущные практические вопросы. Деловые новости и профессиональные контакты порой будут оказываться важнее вестей от любимого человека. Звезды советуют не разделять слишком резко деловое и личное: сейчас многое можно делать вместе, «проза жизни» лишь укрепляет взаимную тягу.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше оказаться вместе со своими партнерами в обстановке, далекой от деловой и домашней повседневности. Быт и служебная рутина будут напоминать вам о себе, где бы вы ни были - но вдали от назревающих новых проблем вы будете чувствовать себя гораздо уютнее, чем в их эпицентре.

Рак

Сегодня Ракам предстоит поддерживать в отношениях баланс интересов. Многим Ракам будет достаточно включить для этого знакомый проверенный алгоритм или сценарий. Не стоит активно делиться с любимым человеком своими мыслями о насущном, пусть отношения будут островком романтики в море житейской суеты.

Лев

Сегодня отношения Львов развиваются по накатанной колее и это к лучшему: меньше принципиальных споров, борьбы самолюбий и прочих моментов, провоцирующих раздоры. Согласию поможет знакомый сценарий или место встречи. Не исключено, что из-за множества мелочей так и не удастся поговорить о важном.

Дева

Сегодня звезды советуют влюбленным Девам руководствоваться не своими минутными личными порывами, а правилами и стандартами. Заранее заданные сценарии поведения вовсе не будут лишними церемониями: в этот день они помогают вам не поддаться преждевременному импульсу, например, не наговорить лишнего.

Весы

Весам этот день помогает контролировать эмоции и следовать четкому сценарию поведения (что особенно важно, если они пребывают в сомнениях и склонны поддаваться тайным соблазнам). В неблизких отношениях и в ситуации обиды многие Весы решат держать дистанцию и прятаться за ширмой официальности.

Скорпион

В этот день влюбленным Скорпионам лучше ориентироваться не на свои личные прихоти, а на общепринятые правила и стандарты поведения. Вместо потворства своим страстям звезды советуют выбрать сдержанность и самоконтроль. Важнее талантов и изобретательности могут оказаться умеренность и порядочность.

Стрелец

Сегодня Стрельцы чувствительны к новостям, импульсивны и мнительны, во вред себе и партнеру. В дружных парах такие мелочи не смогут подорвать гармонию. В отношениях, построенных на шатком фундаменте, избегать неподобающей суеты и сохранять достоинство Стрельцам поможет их опыт или опора на этикет.

Козерог

Сегодня Козероги склонны становиться рабами стандартов во всем, что связано с понятием «отношения». Нежные, добрые и раскованные наедине с любимым человеком или в минуту случайного флирта, они могут оказаться настоящими диктаторами, если речь идет о браке или ином социально значимом партнерстве.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи легко «идут на принцип». Последствия такого поведения благоприятны для них самих, но иногда могут доставлять неудобства партнеру и даже оказываться приговором для отношений. При этом Водолей склонен простить любимому человеку все, если нашел в нем единомышленника.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит внимательнее слушать лиц противоположного пола: их заявления - визитная карточка во всем, что касается отношений. В постоянных союзах звезды советуют передать слово и первый ход партнеру. Отвечая на вопрос или предложение, вынесите за скобки лишние эмоции и включите логику.