Проводим работу над ошибками — финансовый гороскоп на 12 августа

Сегодня очень важно проверять на ошибки задачи, документы и личные дела.

Овен

Утренние часы пройдут намного удачнее для Овнов, работающих в сфере услуг. Особенно это касается индустрии услуг, связанных с модой, отдыхом, спортом и развлечениями. Переговоры также лучше проводить с утра пораньше. Вместе с тем, это достаточно сложный день для привлечения инвестиций в проекты. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от использования кредитных ресурсов для закупок.

Телец

Тельцам в этот день, возможно, удастся установить гармоничные отношения с коллегами и подчиненными. Работа на подчиненных должностях окажется более результативной в сравнении с теми, кто работает в равноправном партнерском бизнесе. Сейчас вам нужна определенность в постановке целей и задач. Есть шанс повысить уровень доходов и производительности труда за счет более эффективного использования техники.

Близнецы

Близнецам в этот день, возможно, следует полагаться на счастливое стечение обстоятельств. В первой половине дня у вас могут возникнуть технические сложности, которые, тем не менее, будут благополучно разрешены. Возможно, вы будете избавлены от выполнения монотонной рутинной работы. Вторая половина дня благоприятна для торговли, контактов и деловых поездок.

Рак

Удачно пойдут дела у Раков, работающих в магазинах, офисах, складских помещениях, в коммунальных службах и на строительных площадках. Растет доходность бизнеса, связанного с недвижимостью. А вот от участия в спекулятивных финансовых операциях сегодня лучше воздержаться. Речь идет об игроках на валютной и фондовой бирже, а также о тех, кто специализируется на оптовых закупках с целью перепродажи.

Лев

Львам рекомендуется использовать этот день для установления эмоционального контакта с теми людьми, в сотрудничестве с которыми вы лично заинтересованы. Можно проводить встречи и согласования вопросов сотрудничества. Отдавайте предпочтение неформальным контактам в нерабочее время. Однако часть запланированных на сегодня дел, возможно, так и останутся незавершенными.

Дева

У Дев сегодня может ухудшиться самочувствие и может быть ослаблен энергетический потенциал. Тем не менее, вы сможете быть эффективными, если сможете включиться в коллективное деловое взаимодействие. Ищите опору в тех людях, кого считаете своими единомышленниками. Это не лучшее время для работы с информацией и для профессионального обучения.

Весы

Весы в этот день могут потерять определенную сумму денег из-за неудачных инвестиций. Старайтесь не поддаваться на уговоры вложить средства в те или иные проекты. При принятии трудных и неоднозначных решений, прежде всего, прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции. Также не помешает сделать паузу перед принятие важных решений, ибо скоропалительные решения могут привести к убыткам.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют активнее включаться в рабочий ритм и стараться соблюдать сроки выполнения поручений, которые давало начальство. Не ставьте под сомнение планы начальства, просто добросовестно выполняйте свои профессиональные обязанности. Если вы сами занимаете руководящую должность, то ждите хороших новостей с утра. Контакт с подчиненными позволит вам ускорить темп работы.

Стрелец

Стрельцам сегодня важно сохранить свою деловую репутацию, которая может быть поставлена под сомнение. Для этого вы должны в достаточной мере владеть профессиональными знаниями. Возможно, сегодня перед вами будут поставлены сложные задачи, и потребуется подтверждать свою квалификацию. Бизнесменам пока лучше воздержаться от проведения рекламных мероприятий.

Козерог

Козероги в этот день могут получить мелкую производственную травму при неосторожном обращении с техникой и механизмами. Старайтесь быть предельно осмотрительными и не делайте того, что повысило бы риск технических аварий. Занимающие руководящие должности женщины могут вам помочь. Старайтесь браться за те дела, которые сможете завершить до конца рабочего дня.

Водолей

Прежде чем подписывать важные документы Водолеям рекомендуется внимательно еще и еще раз их перечитать. В противном случае вы рискуете допустить ошибку, за которую придется расплачиваться убытками. Также будьте внимательнее при ведении деловой переписки – не пропустите важные сведения. Это благоприятный день для учебы и работы в дистанционном режиме, через интернет.

Рыбы

Успех в профессиональной деятельности Рыб сегодня во многом будет зависеть от вашего умения выстраивать отношения с коллегами. Если ваша работа связана преимущественно с умственным трудом, то могут возникать напряженные моменты, связанные с ошибками. Неплохое время для финансовых операций. Бизнесменам рекомендуется активнее заниматься инвестициями в продвижение своих проектов.