Особо наглые могут своровать наши идеи — гороскоп на 12 августа

4-5 лунные сутки. Сегодня на первом плане дисциплина, стандарт и контроль: об этом заботится Луна в аспекте с Сатурном.

В поведении тон задают договоренности, правила и ритуалы. Ингрессия Меркурия в знак Девы наводит на отдельные толковые мысли, несет новости местного характера и мотивирует продолжать полезные работы, но мелочи жизни уступают место главному: принципу, правовой базе, общей панораме и перспективе. Система сдержек и противовесов поможет погасить первый импульс исполнительского рвения и избежать лишней суеты, не даст серьезно взяться за дело без предварительных переговоров, проверок или расчетов.

Овен

Сегодня Овнам желательно стремиться к партнерству, соблюдать общие правила и личные договоренности. Важно скрупулезное взаимное выполнение обязательств. Возможны новости в сфере работы, лечения, услуг. Может появиться повод для разговора с коллегами, визита в сервис, командировки. Хорошо приступать к новой фазе служебной переписки, поиску медицинской информации, изучению технических инструкций.

Телец

Новости дня Тельцам полезны и приятны. Свежая информацая ждет Тельцов, склонных к ручной работе и изобретательству, заинтересованных в качественном сервисе или в сбыте плодов своего труда (в том числе, своих услуг и полезных хобби). Новая пища для ума появится у фрилансеров, спортсменов, посредников. В повседневных делах нужны организованность и дисциплина, не стоит нарушать заведенные порядки.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть шанс соприкоснуться с миром красоты и гармонии. Для этого лучше заняться приятным делом или оказаться вне рутинной обстановки. В то же время, звезды советуют поддерживать связь с домом и близкими, следить за жилищными и служебными делами: может возникнуть причина для суеты или поездки по семейным нуждам, тема для разговора или спора. Мероприятия стоит планировать заранее.

Рак

Сегодня Ракам придется отдать дань дому, но главной темой дня станет полезная информация. Она особенно порадует Раков, которые развивают бизнес, осваивают новые инструменты или маршруты, посещают краткосрочные практические курсы и тренинги, интересуются медицинской, научно-прикладной или технической тематикой. Может наметиться серия активных контактов или коротких поездок на близкое расстояние.

Лев

Сегодня звезды приглашают Львов к общению и напоминают им, что теперь оно строится на новой основе. Недавний стиль может оказаться неуместным, вместо блестящего монолога с целью самопрезентации становится предпочтительнее корректный профессиональный разговор или приятная светская беседа. В оркужении могут часто обсуждаться тонкости сферы услуг, покупки и продажи, служебные и материальные нюансы.

Дева

У Дев добавляется вербальной энергии, мобильности, предприимчивости. Могут наметиться срочные хлопоты. Несмотря на решимость высказаться, с важным личным заявлением лучше подождать. Хорошо приступать к новому циклу тренировок, практического обучения, поездок, развития бизнеса. День помогает избежать суеты, упорядочить правовую и финансовую сторону дел, соблюдать договоры и планировать покупки.

Весы

Сегодня звезды поддерживают Весов в их полезных системных привычках, помогают следовать плану, проявлять организованность, соблюдать дисциплину и ритуалы. Эти качества помогут не только в официальной обстановке, но и на отдыхе, в творчестве, в свободной фрилансерской деятельности. Родителям-Весам день поможет контролировать детей, проявить в их воспитании разумную строгость и принципиальность.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам стать более скрупулезными в соблюдении правил и договоренностей. Это особенно важно, если речь идет о жилье, карьере или долговременном проекте. Даже если рамки вам не по душе, лучше с ними считаться. Не стоит бравировать своей свободой и стремиться на первый план. В общении с друзьями, коллегами, близкими, согражданами следует стремиться к принципу равноправия.

Стрелец

Стрельцам сегодня лучше ориентироваться на социальные, профессиональные или иные коллективные стандарты. Они зададут разумные рамки порывам, помогут избежать опрометчивых высказываний, преждевременных контактов и лишней суеты. Все перечисленное вполне возможно в связи новостями этого дня, побуждающими к нервозности и действию. Не стоит спешить с брифингом, лечебной процедурой, визитом в сервис.

Козерог

Сегодня на первом плане у Козерогов цель, долг, план и контроль. Многие представители знака выберут своим главным приоритетом карьеру или укрепление материальной стабильности (часто эти линии будут взаимно связаны). Звезды советуют не забывать и о «человеческом факторе», без которого нет настоящего успеха. Не стоит нарушать договоренности или вымещать на нужных людях накопившийся в душе негатив.

Водолей

Этот день добавит Водолеям чувства собственного достоинства. Он поможет им не размениваться на мелочи, стать принципиальнее, ценить свой опыт, вернуться к естественной для себя системе взглядов или привычек. Водолеи, не уверенные в себе, смогут опереться на закон. Можно вернуться к комплексу правовых, профессиональных или духовных вопросов, с учетом последних новостей и своих личных размышлений.

Рыбы

Сегодня звезды призывают Рыб уважать договор, закон и стандарт: все это не менее важно, чем личные симпатии. Не стоит связываться с людьми, которые предлагают вам обойти правила: не исключено, что они точно так же отнесутся и к соглашению с вами. В зависимости от целей, ваша принципиальность окажется спасительной в любви, профессиональных делах, сфере услуг или специфической социальной ситуации.