Продавливаем свои идеи — финансовый гороскоп на 13 августа

Сегодня стоит говорить направо и налево о своих планах — можете найти единомышленников.

Овен

У Овнов в этот день могут быть финансовые убытки. Это особенно вероятно для работников кредитно-финансовых учреждений, оперирующих чужими деньгами. Чем меньше ваша материальная ответственность на работе, тем меньше рисков и значит лучше пройдет день. Бизнесменам рекомендуется быть осмотрительнее при инвестициях в развитие своих проектов.

Телец

Тельцам в этот день не рекомендуется подписывать договор на аренду помещений или на приобретение объектов недвижимости. Ранее согласованные сделки по купле-продаже недвижимости могут сорваться по независящим от вас причинам. Если у вас частная клиентская практика, то сегодня вы можете отметить спад количества желающих воспользоваться вашими услугами.

Близнецы

У Близнецов сегодня могут вырасти доходы. Во многом это может произойти за счет роста производительности труда и повышения уровня профессионального мастерства. Это особенно относится к деятельности, связанной с производством товаров и переработкой продуктов питания. Доброжелательные отношения с коллегами по трудовому коллективу способствуют вашей результативности.

Рак

Уверенность Раков в собственных силах во многом будет способствовать успешному решению сложных задач. Не бойтесь браться за новые дела, в которых у вас пока недостаточно знаний. Творческий подход к делам в сочетании с личной инициативой сейчас особенно необходим для приобретения ценного опыта. Лучше всего в этот день поработают индивидуальные предприниматели.

Лев

Хорошо пойдут дела у Львов, работающих на дому и выполняющих заказы клиентов дистанционно, через использование телефона и интернета. Это время роста доходов за счет дополнительной подработки, частной практики или семейного бизнеса. Также хорошо заниматься подготовкой документов для получения причитающихся вам по закону выплат: субсидий, компенсаций, налоговых вычетов. Однако это не лучший день для старта новых проектов.

Дева

Девам рекомендуется активнее участвовать в деловом взаимодействии в составе коллективов единомышленников или людей, объединенных вокруг каких-то общих проектов. Вы сможете оказать влияние на принимаемые решения в рамках собраний, совещаний, конференций. Старайтесь думать и перспективе и прилагать усилия для получения результата в будущем.

Весы

Весам в этот день рекомендуется воздержаться от краткосрочного и среднесрочного планирования. Необходимо работать, опираясь на сегодняшний день и текущие реалии – работа на будущее, на перспективу, может оказаться неоправданным прожектерством. Вместе с тем, это хорошее время для контактов с вышестоящим руководством. Повышаются ваши шансы на карьерный рост.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут почувствовать сильную тягу к знаниям. Это хорошее время для учащихся, тех, кто занят повышением квалификации на специализированных курсах или семинарах. Успешно поработают все те, кто, так или иначе, использует интернет в своих профессиональных целях. Бизнесмены, ориентированные на расширение географии бизнеса, преуспеют в деловых поездках.

Стрелец

Стрельцам сегодня могут предложить пойти на сделку с законом ради финансовой выгоды. Однако ни при каких условиях не следует нарушать закон и служебные инструкции. Иначе все тайное станет явным, и ваша деловая репутация может серьезно пострадать. Не исключены проверки, ревизии и контрольные закупки представителями фискальных властей.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день может быть полон неожиданностей. Возможны технические сбои, аварийные ситуации. Работники сферы финансов могут допустить ошибку при работе на компьютере, и это приведет к зависанию платежей. Вместе с тем это хороший день для развития партнерского сотрудничества. При большой личной загруженности можно делегировать свои полномочия коллегам.

Водолей

У Водолеев в этот день могут возникнуть осложнения в работе. Наиболее вероятной причиной проблем может стать нарушение действующих договоренностей. Не торопитесь подписывать документы. Могут возникнуть спорные ситуации с клиентами. Ищите опору в отношениях с коллегами. Сосредоточьтесь на текущих делах и на соблюдении сроков выполнения работы.

Рыбы

У Рыб сегодня могут возникнуть интересные и перспективные в плане реализации идеи. Возможно, это будет связано с приобретением новых знаний и их творческим переосмыслением. Бизнесменам рекомендуется тестировать новую технику и новые метода работы. Однако не следует рассчитывать на поддержку со стороны коллег – они вряд ли смогут вас понять.