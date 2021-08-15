Пускаем пыль в глаза – гороскоп на 16-22 августа

На этой неделе на небе будет сформировано 4 значимых планетных аспекта.

19 августа соединение Меркурий-Марс. Это неоднозначный по характеру проявлений аспект. Типичным проявлением этого аспекта является усиление интеллектуальной активности. Если речь идет об умственном труде, то данный аспект может привести к повышению уровня работоспособности. Вместе с тем усиливается критичность мышления, проявляется склонность задирать и критиковать других людей, провоцируя их на ссоры, конфликты. Стиль общения часто далек от тактичного и дипломатичного. В крайних негативных проявлениях это аспект грубости и словесной агрессии. Также нельзя не отметить склонность открыто говорить все, что человек думает, что часто срывает внешние ложные покровы и обнажает правду жизни.

20 августа будут активны сразу два аспекта: оппозиция Солнце-Юпитер и трин Меркурий-Уран. Оппозиция Солнце-Юпитер может приводить к завышенной самооценке и стремлению всюду подчеркнуть собственную значимость. Под влиянием этого аспекта люди склонны вести себя излишне демонстративно, напыщенно, в ложном стремлении демонстрации престижа. Аспект может привести к асоциальному поведению и крупным финансовым расходам на покупку предметов престижа, подчеркивающих высокий социальный статус в обществе. Другой аспект этого дня – трин Меркурий-Уран – способен стимулировать творческое мышление. Прекрасно проявляется у ученых, изобретателей, инженеров. Может приводить к научным открытиям и прорывным техническим решениям. На этом аспекте могут проходить знакомства с интересными людьми.

22 августа трин Марс-Уран – это аспект революционного действия. Поскольку Марс отвечает за действия, поступки, а Уран связан с резкими переменами, то в гармоничном варианте этот аспект дает стремление преобразования и обновления через конкретные действия. Может проявляться в воплощении конструкторской мысли, изготовлении новых образцов техники, машин и механизмов. На бытовом уровне аспект проявляется как желание отремонтировать какой-либо механизм или применить свои технические способности каким-либо иным образом

Овен

На этой неделе Овны, возможно, будут увлечены каким-то новым для себя делом, которое поглотит ваше внимание. Вас ждут новые необычные впечатления, интересное общение с неординарными людьми. Романтические отношения переживают дни нестабильности. Возможно, вам наскучат прежние отношения, и вы будете в поиске новых. Однако следует помнить, что все новые знакомства и связи не задержатся с вами надолго и вы очень быстро потеряете к ним интерес. Это благоприятное время для деловой активности. Эти дни могут принести вам успехи в деле решения материальных проблем. Для этого у вас будет достаточно энергии и финансовых ресурсов. Неделя благоприятна для наведения порядка в доме на работе. Рекомендуется забыть об отдыхе и развлечениях и больше времени заниматься решением материальных вопросов. Также хорошо начинать курсы лечебно-профилактических мероприятий, рассчитанных на длительный срок. Например, можно начинать сбалансированную диету для сброса лишнего веса.

Телец

Тельцов в течение недели могут ожидать перемены в семейной жизни и в условиях проживания. Возможно, вы решите начать ремонт или сделать перестановку мебели, причем подобные решения могут придти к вам совершенно спонтанно. Самое главное здесь – не торопиться. Помните, что любые ваши желания в эти дни, какими бы сильными они вам ни казались, могут быстро сойти на нет, и вы вскоре можете потерять к ним интерес. И может получиться так, что вы внезапно начнете ремонт в квартире, а затем интерес к этому процессу исчезнет. И тогда вы можете сами себя поставить в сложное положение, когда приходится делать то, что не хочется. В позитивном смысле неделя благоприятствует творческим увлечениям. Усиление творческих способностей, может положительно отразиться на вашем личностном развитии. Успешно складываются романтические отношения. Можно посещать увеселительные мероприятия, дарить подарки любимым. Вы получите много положительных эмоций от общения с маленькими детьми.

Близнецы

Нервная система типичных Близнецов на этой неделе может испытывать большие перегрузки. Возможно, это будет связано с интенсивными контактами со знакомыми. Например, к вам будут часто звонить по телефону самые разные люди и обращаться с просьбами о содействии в их делах. Старайтесь не давать людям поспешных обещаний. Возможно, вы сразу не готовы будете оценить, сколь много сил и времени вам потребуется потратить, чтобы выполнить данные обещания. Не стесняйтесь говорить твердое «нет» тем, кто ворует ваше личное время. В позитивном смысле это благоприятное время для тех, кто занимается духовными практиками с целью самосовершенствования. В какой-то момент вам может открыться совершенно новое понимание сути вещей. Также вам будет приятно находиться в кругу близких людей, членов семьи и все в доме будет радовать вас. Возможно, вам предстоит принимать в доме гостей, в том числе приехавших издалека.

Рак

У Раков эти дни могут быть связаны с резким ростом финансовых расходов. Деньги могут стремительно покидать ваш бюджет по совершенно разным субъективным и объективным причинам. Например, возможны материальные потери, поломки транспортных средств с необходимостью срочно изыскивать дополнительные финансовые ресурсы. Старайтесь удерживать баланс своего бюджета. Также перед вами могут открыться новые перспективные направления. Возможно, это будет связано с новыми знакомствами, которые будут быстро перерастать в дружеские контакты. Это хорошее время для посещения клубов по интересам и общения с теми людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Вы не будете одиноки в эти дни. Неделя удачна для поездок, учебы, знакомств. Вы можете быть вовлечены в дела других людей, и это пойдет вам на пользу. Используйте свои деловые и человеческие связи для решения актуальных вопросов.

Лев

У Львов на этой неделе может быть много масштабных идей и большие амбиции. Это может привести к весьма динамичным переменам в ключевых сферах жизни, причем инициатором этих перемен можете выступать вы сами. Возможно, для отстаивания своих интересов вам придется вести борьбу, много спорить или затратить огромное количество энергии, но все это в итоге может привести к реальным сдвигам и переменам в вашей жизни. При этом вы должны быть готовы к напряженным ситуациям в деловом и личном партнерстве. Наиболее позитивное направление деятельности может быть связано с успехами на профессиональном поприще. Вам могут предложить более престижную должность. Также могут вырасти ваши доходы. Старайтесь действовать методично и планомерно – успех более возможен в тех делах, в которые вы уже вложили много сил. Также вы можете почувствовать усиление аппетита. При отсутствии должного самоконтроля над структурой питания вы можете начать быстро прибавлять в весе. Если для вас лишний вес нежелателен, то контролируйте себя в питании.

Дева

Девы на этой неделе могут почувствовать странное внутреннее беспокойство и противоречивые чувства. С одной стороны вам будет хотеться предпринимать активные действия, а с другой стороны внешние обстоятельства будут ограничивать вашу активность, не позволяя сделать что-то реальное. Нечто похожее происходит со спортивными болельщиками, которые желают своей команде победы, но реально никак не могут повлиять на ситуацию. Обстоятельства могут складываться таким образом, когда вы будете бессильны реально что-то изменить и как-то повлиять на ситуацию. Берегите здоровье – могут обостриться простудные заболевания на фоне ослабления иммунитета. Вместе с тем эта неделя благоприятна для личностного развития, учебы, поездок. Возможно, вы почувствуете усиление тяги к знаниям, что может подтолкнуть вас к началу самостоятельного изучения какого-то интересующего вас предмета или темы. Также это хорошее время для путешествий, общения с единомышленниками по интернету. Вы можете познакомиться с человеком, который многому вас научит.

Весы

Жажда перемен, потребность в изменении и обновлении может подтолкнуть Весов на этой неделе к радикальным поступкам. Вы можете ощутить в себе сильное желание революционных перемен. Возможно, ваши прежние жизненные планы утратят актуальность, и вы скорректируете свои планы. Может решительно обновиться круг вашего общения, в поле вашего зрения появится много новых людей, с которыми установятся дружеские отношения. Однако звезды советуют не сжигать за собой мосты. Дело в том, что ваше стремление к переменам может не продлиться долго. Период испытаний проходят ваши романтические отношения и контакты с друзьями. Гораздо позитивнее пройдет эта неделя, если вы предпочтете уединенный и тихий образ жизни с сосредоточением на духовных практиках. Вы станете более проницательными, вам откроются скрытые мотивы в поведении других людей. Используйте это время для проведения расследований. Также можно заниматься урегулированием вопросов, связанных с финансовыми обязательствами.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе, возможно, предстоит столкнуться со стремительными переменами в своей профессиональной карьере. В вашей фирме или учреждении могут произойти структурные изменения, в результате которых ваше служебное положение может зависнуть в неопределенности. Постарайтесь правильно оценить ситуацию, действуя спокойно и взвешенно. В эти дни трудно что-то построить и создать, поскольку могут доминировать разрушительные и деструктивные тенденции. Косвенно все эти события могут внести беспокойство в ваши семейные отношения. Ищите опору в своих партнерских отношениях. Неделя благоприятна для привлечения посредников с целью улучшения супружеских отношений. Например, хорошо приглашать в гости друга семьи и проводить время в общении. Это прекрасное время для гармоничного развития в партнерских отношениях. Предоставьте партнеру по браку право задавать тон в отношениях, а сами станьте ведомыми – в этом случае партнер раскроется перед вами с самой лучшей стороны.

Стрелец

У Стрельцов эта неделя может быть связана с осложнениями в сфере закона. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, вам следует строго соизмерять свои поступки с нормами закона. Это касается как общественной жизни и поведения в обществе, так и соблюдения правил дорожного движения. Вторая напряженная тема этих дней может быть связана с трудностями в учебе. Излишне поверхностное отношение к знаниям может привести к неуспеваемости, отставанию от программы обучения и сложностями в отношениях с преподавателями. Не лучшее время для путешествий, командировок. А вот для деловой активности и карьеры неделя складывается благополучно. Если вы ищите новую работу, то можете найти приемлемый вариант. Также вам могут предложить повышение в должности. В эти дни вы будете способны намного быстрее и эффективнее решать материальные проблемы, связанные с наведением порядка, ремонтными работами. Состояние здоровья стабилизируется. Хорошо начинать курс закаливания, а также проводить плановые курсы лечения.

Козерог

Козерогам в течение этой недели рекомендуется, прежде всего, никуда не торопиться и делать все спокойно и осмысленно. Именно из-за спешки и нетерпения вы можете попасть в неприятные ситуации. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность травматизма, особенно связанного с транспортом. Соблюдайте правила дорожного движения, осмотрительнее обращайтесь с бытовой техникой. Другая напряженная тема этих дней может быть связана с финансовыми проблемами, долговыми обязательствами. А вот в личной жизни могут наметиться позитивные перемены. Многие из вас могут почувствовать атмосферу праздника, радости, веселья. Рекомендуется посещать увеселительные мероприятия, концерты, театры, клубы и рестораны. Хорошее время для творческих видов деятельности, хобби, коллекционирования и участия в спортивных состязаниях. В любовных отношениях также все складывается замечательно. Интересно, что начатые в эти дни личные отношения могут иметь продолжение в дальнейшем.

Водолей

Водолеям, состоящим в браке, на этой неделе звезды советуют набраться выдержки и терпения. Возможно, поведение партнера по браку будет во многом озадачивать вас. Например, вам может не нравиться непоследовательное и необязательное поведение партнера, нарушения обязательств. Однако, если вы дорожите отношениями, то старайтесь сделать все возможное, чтобы избежать обострений и конфликтов. Тенденция к разрыву отношений в эти дни может оказаться сильнее стремления быть вместе с партнером. Семейные ценности и отношения с близкими родственниками помогут вам стабилизировать обстановку. Хорошо приглашать в гости родственников, обсуждать важные вопросы, заниматься оформлением и получением наследства. Родственники могут оказать вам материальную поддержку. Возможны крупные покупки в кредит для благоустройства жилья и расширения недвижимости, такие как приобретение мебели, дачного или земельного участка.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут столкнуться с возросшими нагрузками на работе. Возможно, начальство решит форсировать сроки плановых заданий и вам увеличат задания, либо просто потребуется срочно выполнять работу. В любом случае это очень хлопотное время. В связи с этим возрастает вероятность ухудшения самочувствия, нервных срывов. Что бы от вас ни требовали делать, не забывайте о своем здоровье, равномернее распределяйте нагрузку и правильно полноценно питайтесь. Более позитивная тема недели может быть связана с контактами, поездками и обменом мнениями с окружающими людьми. Нормализируются и стабилизируются супружеские отношения. Немаловажную положительную роль в этом могут сыграть родственники. Хорошо проводить время вместе с партнером по браку, посещая концерты, светские приемы, свадьбы, юбилеи и прочие торжественные мероприятия.