Отношения дороже денег — финансовый гороскоп на 16-22 августа

На этой неделе запрещается идти по головам, лучше укреплять отношения со всеми вокруг.

Венера в Весах советует ценить отношения и эстетические удовольствия выше материальных благ. Нельзя ради денег идти по головам, конкурировать, делать что-то, что настроит окружающих против вас. Лучше всего получать доход, договариваясь с другими людьми. С теми, кто не имеет отношения к вашим доходам, нужно оставаться в дипломатичных, приятных отношениях. Нельзя ради денег нарушать правила хорошего тона, быть грубыми, терять человеческий облик. Все нужно делать изящно, с ноткой эстетики, тогда и деньги к вам будут идти. В среду-четверг соединение Меркурия и Марса в Деве будет способствовать точному расчету и продуктивной аккуратной работе. Может сложиться новая рабочая ситуация. А в пятницу и на выходных трин Урана к Меркурию и Марсу обновит эту ситуацию, принесет удачную идею и позволит мгновенно повернуть дело к успеху. Но не принимайте в четверг-пятницу важных деловых решений единолично и не ищите в ситуации повод выделиться и заявить о себе: оппозиция Солнца с Юпитером намекает, что это не будет успешным.

Овен

Овнам в первой половине недели звезды советуют соблюдать правила техники безопасности, поскольку возрастает вероятность производственного травматизма. Особенно не рекомендуется проводить технические испытания и пусконаладочные работы. Все новое и неизведанное лучше отложить на другое время. Это неблагоприятное время для финансовых спекуляций. Между акционерами могут возникнуть разногласия. Вторая половина недели будет отмечена продуктивной и высокооплачиваемой работой. У вас не будет недостатка в заказах. Производительность труда удастся повысить не только за счет интенсификации труда, но и за счет использования новой техники. Те дела, которые раньше не удавалось сдвинуть с места, теперь пойдут как по маслу.

Телец

В первой половине недели Тельцам, возможно, предстоит столкнуться с техническими проблемами. Техника, с которой вам приходится работать, может часто ломаться. Также это время может быть связано с нарушением рабочего ритма, что может негативно отразиться на выполнении плановых заданий. У офисных служащих могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Вторая половина недели благоприятствует инициативному поведению. Старайтесь лично контролировать наиболее важные направления в своей работе. Изменение имиджа пойдет вам на пользу. Вы проявите себя успешно всюду, где требуется нестандартный подход в новых ситуациях, в которых у вас пока не было достаточного опыта. Если у вас есть свой бизнес, то самое время запускать новые проекты и проводить рекламные мероприятия.

Близнецы

В первой половине недели у Близнецов могут осложниться дела, связанные с поездками и контактами. Возможно, это будет связано с некоторыми завышенными ожиданиями или недостаточной гибкостью в отношениях с людьми. Аналогичная картина складывается у тех, кто занят профессиональным образованием. Так или иначе, но возможны некоторые напряжения интеллектуального и информационного характера, связанные с необъективностью и искаженными представлениями, не соответствующими реальной действительности. Вторая половина недели может быть связана с улучшением условий труда. Вам могут предложить работу на полставки или по совместительству. Если вы можете себе позволить подработку на дому, то такая возможность может быть вам предоставлена.

Рак

В первой половине недели звезды не советуют Ракам принимать важные финансовые решения относительно расходов на крупные покупки, кредитов и доходов. Нехватка оборотных средств может заставить бизнесменов более экономно и рационально подойти к планированию своего бюджета. Основная сложность заключается в том, что вы можете предпринять ошибочные действия под влиянием неких заблуждений. Особенно это относится к финансовым заимствованиям. Вторая половина недели знаменует собой поворот к более успешной деятельности. Прежде всего, это прекрасное время для обмена опытом работы с коллегами, друзьями и единомышленниками. Вам удастся узнать много полезного, благодаря чему вы избавите себя от ненужной и лишней работы. Для этих дней будет характерно умение находить оптимальные решения в затруднительных ситуациях, используя свои возросшие интеллектуальные способности.

Лев

В первой половине недели у Львов могут усилиться разногласия с деловыми партнерами. Необходимо иметь в виду, что ваши прямолинейные поступки могут сталкиваться с неопределенной размытой или завуалированной позицией партнеров. Это может серьезно осложнить сотрудничество, поскольку вместо поддержки вы можете получить противодействие своим инициативам. Также это непростое время для контактов с клиентами в сфере услуг. Вторая половина недели благоприятствует карьере и реализации задуманных целей. Отношения с начальством складываются конструктивные. Вашу работу заметят и оценят по достоинству. Оценка будет выражена как в моральной, так и в материальной форме. Напряженный труд позволит вам выйти на новый, более высокий уровень профессионального мастерства, сделать свой труд более эффективным.

Дева

В первой половине недели Девам будет непросто добиться результатов в работе. Многие ваши дела будут испытывать препятствия, трудности, ограничения. Временами у вас будет складываться впечатление, что вы выкладываетесь на работе, но как будто все впустую. Кроме того, нельзя надеяться на надежность в поведении коллег и подчиненных. Заявленные сроки выполнения тех или иных работ будут срываться из-за хаоса и неразберихи в трудовом коллективе. Вторая половина недели складывается удачно для дальних поездок с целью изучения тамошних рынков и закупки товаров. Вам будет выгодно сотрудничество с иностранцами и людьми, приехавшими издалека. Второе успешное направление связано с повышением профессионализма, изучением тонкостей своей профессии на более высоком уровне. Можно сдавать аттестационные задания, защищать дипломную работу или диссертацию на ученую степень.

Весы

В первой половине недели Весам лучше воздерживаться от коллективных обсуждений актуальных проблем. Участие в собраниях акционеров или в профсоюзных собраниях, расходование сил и времени на общественные дела – все это может оказаться неэффективным расходованием времени. Также это неблагоприятное время для составления планов на будущее, подготовки и коррекции бизнес-планов. Этим вы рискуете допустить ошибку в расчетах, которую будет нелегко обнаружить и которая будет вам дорого стоить с финансовой точки зрения. Во второй половине недели создаются благоприятные условия для урегулирования вопрос, связанных с долгами. В вашем распоряжении может оказаться крупная сумма заемных денег, которой вы сможете с выгодой для себя распорядиться. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельных покровителей.

Скорпион

Скорпионам в первой половине недели следует быть осмотрительнее при взаимоотношениях с начальством. Могут произойти некоторые события, которые заставят вас отстаивать свои интересы перед начальством. Однако, прежде чем что-то говорить и доказывать, следует хорошенько подготовиться, профильтровать имеющуюся у вас информацию на предмет достоверности. Нельзя действовать поспешно, будучи находясь под впечатлением ложной информации – так вы только сами себе навредите. Вторая половина недели пройдет намного удачнее. Если ваша работа связана с обслуживанием клиентов, то количество заказов может вырасти. Можно смело делегировать часть своих полномочий партнеру или напарнику. Также это прекрасное время для переговоров и выработки согласованных коллективных решений.

Стрелец

Стрельцам в первой половине недели звезды не советуют отправляться в дальние командировки. Контакты с людьми, проживающими в других странах и регионах, равно как и приехавших оттуда, вряд ли будут вам полезны. Не следует также доверять деловой переписке по электронной почте. У торговцев могут осложниться вопросы, связанные с логистикой, доставкой товара от склада до точки розничной торговли. Вторая половина недели складывается намного гармоничнее для выполнения текущих дел. Успешно складываются отношения в трудовом коллективе и с начальством. Можете смело ставить перед работодателем назревшие вопросы о получении необходимых инструментов, инвентаря, спецодежды и технических средств. Вы сможете проявить себя в изобретательской и рационализаторской деятельности, предложить конструктивные технические и инженерные решения.

Козерог

Козерогам первой половине недели звезды не советуют брать и давать деньги взаймы. Финансовая деятельность в это время может быть связана с осложнениями и убытками. Особенно опасайтесь поспешных действий и обмана. Держите пароли и пин-коды от своих банковских карт в надежном месте. Не торопитесь принимать важные финансовые решения, связанные с крупными покупками и заимствованиями. Вторая половина недели складывается намного удачнее. Вы можете почувствовать, как смещаются приоритеты в работе и как начинается полоса везения в делах. Старайтесь к любому делу подходить с творческих позиций, искать и находить то, что можно усовершенствовать, улучшить, модернизировать. Наиболее успешно поработают те из вас, кто имеет отношение к услугам в индустрии моды, отдыха и развлечений. Можно участвовать в конкурсах, соревнованиях, кастингах, тендерах и любых иных видах деятельности с элементами непредсказуемости и творчества.

Водолей

В первой половине недели у типичных Водолеев могут осложниться отношения с деловыми партнерами. Возможно, сейчас у вас может не сформироваться четкого понимания сложившейся ситуации, и вы не сможете правильно оценить свои личные выгоды от тех или иных договоренностей. Поэтому рекомендуется оттягивать время принятия решений в ходе переговоров. Если вы работаете в сфере услуг, то вам, возможно, придется иметь дело с настойчивыми и взыскательными клиентами. Вторая половина недели может создать благоприятные условия для урегулирования вопросов с недвижимостью. Успешно проходят жилищно-коммунальные, ремонтные и строительные работы. Рекомендуется серьезно подойти к вопросам обеспечения безопасности бизнеса. Можно оформлять договора на страхование имущества и недвижимой собственности.

Рыбы

В первой половине недели у Рыб может возникнуть много мелких напряжений и сложностей в текущей работе. Руководящим работникам следует обращать особое внимание на то, чтобы разъяснить подчиненным задания и убедиться, что они их правильно поняли. Дело в том, что срыв графика работ и может произойти, скорее всего, из-за того, что кто-то что-то напутает и сделает не так как надо. Отношения в трудовом коллективе недостаточно конструктивные. Вторая половина недели может быть связана с оживлением в деловых контактах. Вы почувствуете приток клиентов, рост заказов, в поле вашего зрения будут появляться новые люди с новыми выгодными предложениями по сотрудничеству. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле, успешно проходят встречи и поездки.