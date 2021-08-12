Снимает «дежурную» маску — любовный гороскоп на 13 августа

Сегодня стоит показать второй половинке себя настоящего.

Овен

День покажет Овнам, побеждает ли в их отношениях негатив или позитив. Если, несмотря на прошлые разногласия и текущую прозу жизни, партнеры с радостью смотрят в общее будущее, ситуация внушает обоснованный оптимизм. Если нет, у Овнов есть повод для беспокойства и мотив для жесткой работы над собой.

Телец

День искажает систему координат влюбленных Тельцов и смещает факус их внимания в ложную сторону. Их благие побуждения могут дать обратный эффект. Звезды напоминают, что лучшее - враг хорошего и советуют во всем знать меру. Если роман насчитывает долгие месяцы, примеры легко найти в «анамнезе» пары.

Близнецы

Влюбленным Близнецам этот день дарит надежду. Если в настоящий момент их союз переживает сложную фазу, события добавят им веры в лучшее и заставят их думать о временном характере выпавших испытаний. «Идеальные» романтичные отношения на расстоянии получат шанс на продолжение или красивое завершение.

Рак

Сегодня Ракам не стоит увлекаться и заходить на территорию партнера, если он того не желает. Речь может идти о психологической территории, нарушаемой под видом мелкой заботы. Внушаемые Раки сегодня склонны опираться в любви на «народную мудрость» и отыгрывать в своих отношениях популярные сценарии.

Лев

Львам звезды намекают, что их партнеры сейчас в добром расположении духа и благосклонно смотрят на мирные предложения. Если вы повздорили с любимым человеком, то в течение нескольких ближайших месяцев у вас высоки шансы на примирение. Даже если вы кругом виноваты, вас готовы великодушно простить.

Дева

Влюбленным Девам день несет позитивные моменты, а может быть, и настоящий подарок. Но это не повод расслабляться и почивать на лаврах: улучшение может быть временным и не касаться будущего. Возможно, это всего лишь моральное вознаграждение за прошлое, помогающее уврачевать давние сердечные раны.

Весы

Сегодня звезды сулят Весам удачный поворот событий в делах сердечных и уверяют, что это не шутка: они вновь в полосе везения. Если приятные перемены невозможны здесь и сейчас, на горизонте ярко блеснет луч надежды, что искупит для исстрадавшихся Весов все неприятные стороны сложившейся ситуации.

Скорпион

Скорпионам события этого дня мешают быть искренними романтиками. Многие представители знака, попав в сети Амура, могут оставаться недоверчивыми, поддаваться тайным дурным предчувствиям и в душе проводить нелестные для настоящего аналогии с прошлым. Не лучший настрой для свидания, особенно первого.

Стрелец

Сегодня звезды благосклонны к Стрельцам и в любой ситуации ободряют их, что для влюбленных представителей знака явно не лишне. Если вы запутались и потеряли ориентиры, этот день вернет вам надежду - но вам стоит помнить, что дважды в одну реку не войти и «возвращение в Эдем» возможно лишь на время.

Козерог

Сегодня Козероги словно нарочно демонстрируют любимым неприятные грани своей натуры. Они способны отказаться от всех доступных им гармоничных способов развития отношений и взять на вооружение самые деструктивные, рискуя оттолкнуть партнера своим деспотизмом, цинизмом или просто дурным настроением.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи великодушны и легко меняют гнев на милость, если обошлись с любимым человеком чересчур жестко. Застенчивые и замкнутые Водолеи в этот день способны сбросить свою «дежурную» маску отчуждения и холодности, а скуповатые Водолеи не прочь проявить невиданную широту души.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам не бояться любовных проблем: если таковые и будут, все пройдет благополучно. Одновременно, не стоит обольщаться успехами и возлагать много надежд на события этого дня: сегодняшие удачи - случайность, экспромт или «вчерашний день», они мало влияют на будущее отношений.