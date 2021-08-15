В отношения ворвется гармония — любовный гороскоп на 16-22 августа

На этой неделе мы можем расслабиться и спокойно наслаждаться каждым моментом.

В понедельник Венера войдет в знак Весов и начнется идеальное время для личной жизни. Венера в Весах покровительствует парам и помогает найти свою «половинку» одиноким людям. Влюбленные станут проводить больше времени вместе, у них появятся новые общие дела. Ссор и споров не будет. Проблемы в отношениях если и не рассосутся сами собой, то, по крайней мере, на время затихнут. Вы сможете спокойно обсудить с партнером спорные вопросы и найти удобное для вас обоих решение. Поиск баланса, так, чтоб в отношениях было хорошо и вам, и партнеру — это вообще ваша главная задача на этой неделе. Нельзя ни полностью растворяться в партнере (это свойство Венеры в Рыбах), ни тянуть одеяло на себя (это можно делать, когда Венера в Овне или Козероге). Бурных страстей сейчас ждать не стоит, хотите страсти — подождите месяц со знакомствами, пусть Венера войдет в Скорпион. Основными эмоциями в отношениях будут нежность, чуткость и деликатность. Знакомиться лучше всего среди людей своего круга, на красивых, достойных мероприятиях, в музее, на выставке.

Овен

На этой неделе Овнам лучше предоставить инициативу партнеру: он (она) гораздо лучше справится с выбором места встречи или с другой задачей, без решения которой не будет удачного свидания. Самый гармоничный интервал - с вечера пятницы по вечер субботы, но будьте готовы в это время к сюрпризу.

Телец

На этой неделе звезды советуют Тельцам беречь дух романтики и согласия в отношениях, иначе он скоро улетучится из-за смены обстоятельств. Желательно находить время для регулярных встреч. Если в выходные вы решитесь на спонтанный сюрприз, убедитесь, что он будет по нраву тому, кому предназначен.

Близнецы

Эта неделя внесет в любовные отношения Близнецов больше гармонии, но не сулит им идеального согласия. Прежде всего, периодическими возмутителями спокойствиям будут сами Близнецы, из-за своей занятости или нервозности. Для важного свидания стоит выбрать период с вечера пятницы по вечер субботы.

Рак

На этой неделе влюбленным Ракам не стоит полагаться на судьбу и случай, им следует и самим работать над отношениями. Но не брать на себя ответственность за поведение партнера: если он или она переходит черту, это остается исключительно на его (ее) совести. Счастливый момент - вечер воскресенья.

Лев

На этой неделе Львам лучше не терять времени, звезды советуют им проявлять любовную инициативу в понедельник или во вторник. Эти дни позволяют играть на равных, избегая борьбы самолюбий в паре. В выходные истинный управитель событий - партнер, даже если формально Львы удерживают свое лидерство.

Дева

На этой неделе звезды оставляют в распоряжении Дев такое сильное оружие, как энергия в сочетании с красноречием, но советуют пользоваться им аккуратно. В отношениях становится важен баланс интересов и (или) кодекс правил хорошего тона. Контролируйте свои порывы, избегайте навязчивости и агрессии.

Весы

На этой неделе Весы вступают в новую гармоничную фазу любовной истории. Свободные Весы получают больше шансов в поисках пары благодаря обаянию. Но подходящие обстоятельства, в отличие от настроения самих Весов, будут формироваться медленно. Не исключено, что нужный момент наступит лишь в субботу.

Скорпион

На этой неделе в любовных отношениях Скорпионов что-то изменится. Возможно, им придется чаще считаться с теми или иными условностями вместо свободного контакта. Если бы Скорпионы могли управлять событиями, то с радостью оставили бы все как есть, но у их партнеров, похоже, будет иная точка зрения.

Стрелец

Эта неделя порадует Стрельцов приятной тенденцией в отношениях. Они поверят, что после периода досадных помех и сбоев все вновь вернулось на круги своя. Звезды намекают, что в их распоряжении несколько благоприятных моментов, и лучший из них для важного свидания - с вечера пятницы по вечер субботы.

Козерог

На этой неделе Козероги вступают в ответственный период в отношениях, что не особенно их пугает: к ответственности им не привыкать, думают они. Звезды напоминают, что в любви все не так, как в делах: лишняя серьезность вредит, нужна «золотая середина». Важным качеством становится дипломатичность.

Водолей

На любовном горизонте Водолеев наблюдается прояснение. В течение недели будет постепенно складываться благоприятный фундамент для их личных отношений. В субботу тенденция достигнет пика, причем нити управления событиями сосредоточатся в руках самих Водолеев и многое будет зависеть уже от них самих.

Рыбы

На этой неделе многим Рыбам покажется, что их чувства остыли, но на деле они будут временно заморожены и законсервированы. Возможно, в этом будут повинны неудачные внешние обстоятельства, не способствующие свободному выражению эмоций. Не исключено, что Рыбки эмоционально оттают лишь в воскресенье.