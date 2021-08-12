Удача сама идет в руки — гороскоп на 13 августа

5-6 лунные сутки. Сегодня аспект Луны и Юпитера сулит удачу в текущих делах и намекает на временное возвращение поблажек в некоторых областях.

Появляется надежда на компенсацию или на возврат популярности. Дается дополнительное время на отладку больших программ, на развитие партнерских и коллективных проектов. Но у событий дня есть не только светлая, но и темная сторона, в виде токсичных следов прошлого. Гармонию отношений могут портить старые счеты. Возможны давление, перегиб, попытка реванша. Реанимируя положительные тенденции, важно не давать ход сопутствующему негативу, например, профессиональной ревности.

Овен

Сегодня успех ждет Овнов в парной и командной работе. Добавит удачи широкий круг друзей и коллег-единомышленников (особенно, созданный в последний год), наличие совместных долгосрочных программ и проектов. Факторы риска: консерватизм, диктаторство, асоциальность, злопамятность, дурная репутация, а также роковая необратимая неприязнь, которую некоторые Овны опрометчиво взрастили в нужных им людях.

Телец

Тельцам день может принести дополнительные хлопоты (особенно, если они заняты в сфере услуг), что не так плохо: это добавочный шанс преуспеть в карьере, закрыть важный официальный вопрос или нарастить популярность в нужных кругах. А вот к поблажкам и разнообразным бонусным предложениям стоит отнестись критичнее: скорее всего, в данный момент это лишнее. Не стоит включаться в долгосрочные проекты.

Близнецы

Этот день сулит Близнецам удачу в крупных отложенных делах, в том числе, зарубежных. Если пока нельзя включиться в процесс лично, вдохновит сам факт подвижек. Появляется шанс на отпуск, компенсацию, разморозку творческого проекта, восстановление отношений, на завершение образовательной или научной программы, цикла исследований или путешествий. Родители получат надежду на улучшение в делах детей.

Рак

Сегодня Ракам предстоит считаться с влиянием семейных, профессиональных или социальных авторитетов, а также, возможно, с «гласом народным» и царящими в обществе предрассудками. Это день провоцирует территориальные, идеологические и другие коллективные споры, уже знакомые по прошлому. Ваши индивидуальные начинания (особенно, расширение владений или полномочий) могут натолкнуться на чужие права.

Лев

Львам не стоит упускать удачный момент, если они надеются улучшить отношения со своей аудиторией или с другой группой людей. А также, если они не прочь восстановить контакт с авторитетными лицами и структурами, с целью обучения, развития или покровительства. Не стоит возлагать особых надежд на создание такого альянса с нуля: звезды говорят, что вероятность прочного союза в этом случае невелика.

Дева

Сегодня у Дев возможны дополнительные траты, но звезды обещают им за них прямую или косвенную компенсацию. День увеличивает вероятность запоздавших денежных поступлений из старых источников. Средства могут прийти благодаря прежнему договору или возврату на предыдущее место работы. Возможна премия за переработки или волонтерство, оплата медицинских профилактических и реабилитационных мероприятий.

Весы

Для Весов это день вернувшихся надежд и морального удовлетворения. Появится надежда на удачный исход дела или скорые поправки в неудобном режиме. Вдохновят новые подвижки в приостановленных проектных работах, в любви, творчестве, воспитании детей, в планах на отпуск, получение образования, эмиграцию. Это отличный противовес негативной стороне дня: недомоганиям, давлению, домашним неприятностям.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов возможен внутренний дискомфорт. Многие Скорпионы не захотят разделить оптимистичный настрой, царящий в их доме, на родине, в группе друзей или рабочем коллективе. Возможно, оптимизму помешает прежний опыт или природный скепсис. Если вас все же посетили позитивные эмоции, старайтесь не начинать на этой волне никаких новых важных дел: гарантии успеха в них звезды вам не дают.

Стрелец

Стрельцам этот день поможет с прежним оптимизмом взглянуть в будущее (по крайней мере, в обозримое). Многим Стрельцам жизнь позволяет вернуться в старую команду или к недавним планам, благодаря которым они чувствовали себя «на своем месте». Появится надежда на былой уровень свободы, честности или профессионализма. На этом вдохновляющем фоне мелкие текущие трудности отойдут на второй план.

Козерог

Сегодня на пути к реализации своих планов Козерогам важно не оказаться в знакомой ловушке. Даже если все идет замечательно, вам до последнего момента нужен самоконтроль, иначе с вами сыграет шутку ваше плохое настроение или давнее убеждение (это может быть недоверие к определенным системам или неприязнь к отдельным людям). Также, вас может подвести недомогание. Для начинаний день неудачный.

Водолей

Сегодня к Водолеям вновь заглянет в гости фортуна, которую многие из них уже отчаялись снова «увидеть в лицо». День вернет веру в справедливость, удачу и священные принципы, даст поддержку издалека. Несмотря на опасения и помехи, лучше начать действовать: гостья может снова уйти. Самое время вернуться к незавершенной социальной или профессиональной программе, подумать о компенсации, реабилитации.

Рыбы

Сегодня Рыбам повезет в критичной ситуации. Возможно, страхи излишни, но для впечатлительных Рыб они могут оказаться настоящими, и Рыбы будут рады избавиться от беспокойства. Не исключено, что счастливый поворот событий произойдет в последний момент, вопреки опыту, расчетам и ожиданиям. Удача придет быстрее и будет полнее, если у вас есть официальный договор, или вы являетесь членом сообщества.