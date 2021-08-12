Время отличников: астрологи рассказали, что нас ждет в конце августа

Сегодня Меркурий освобождается от энергии хаоса и входит в знак Девы.

Такой транзит бывает лишь раз в году и длится до конца августа: это идеальное время, чтобы воплотить мечты в жизнь. Рассказываем, как воспользоваться энергией планеты.

Меркурий размещается в Деве с 11 по 30 августа, и вот почему вам нужно обратить внимание на этот транзит: астрологи рассказали изданию Refenery29, что он помогает посмотреть на мир объективно и завершить незаконченные дела.

«В Деве Меркурий возвышен, а это значит, что Дева — его самый любимый знак. Меркурий — правитель Девы, поэтому он чувствует себя как дома, когда находится в этом знаке. Это транзит, который происходит раз в год, и каждый раз, когда эта планета соединяется с Девой, наши умственные способности достигают своего наивысшего потенциала», — рассказывает старший астролог Astrology Нараяна Монтуфар.

Если бы Меркурий в Деве был человеком, это был бы отличник, который во всем преуспевает и не боится это показать. Проще говоря, транзит Меркурия — прекрасное время для того, чтобы взять на себя ответственность, начать проекты и завершить незаконченные дела. Например, составить бизнес-план или организовать встречу с друзьями, с которыми вы давно не виделись. Астролог Мади Мерфи советует обратить внимание на ваши желания: возможно, у вас появится энергия для реализации творческих идей, и это прекрасное время, чтобы воспользоваться мотивацией.

Правда, у транзита есть нюансы. Хотя вы будете точно знать, какие шаги предпринимать относительно работы, ясность может сбить с толку. Понимание вещей, в которых вы раньше не могли разобраться, вызовет удивление и даже беспокойство, зато поможет вашему развитию. Кроме того, Меркурий в Деве привнесет в нашу жизнь перфекционизм, но астрологи советуют следить за собой и не навязывать свои идеалы окружающим

«Меркурий в Деве временами бывает настолько проницательным, что мы становимся чрезмерно критичными или придирчивыми. Относитесь к окружающим с пониманием и думайте о том, что они делают все возможное», — объясняет астролог Лесли Хейл.