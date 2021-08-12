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«Это только начало»: Павел Глоба рассказал о сроках пандемии коронавируса

12 августа 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астролог Павел Глоба рассказал о том, стоит ли ждать в ближайшее время окончания пандемии коронавируса.

«Это только начало»: Павел Глоба рассказал о сроках пандемии коронавируса

По его прогнозам, возникновение COVID-19 было предначертано: при определенном построении планет всегда возникают вспышки тех или иных заболеваний.

— Есть определенные циклы реальных пандемий. Астрологи определяли по двум точкам циклы различных эпидемий. Когда это было последний раз? С 1982 по 1986 год. Что было в это время? Открыли СПИД. Вирус появился, и мы о нем узнали. До этого цикл был в 1918 году — тогда была испанка. 11 процентов населения умерло. А если идти глубже — были эпидемии холеры, оспы, — объясняет специалист в интервью для YouTube-канала Елены Ханги.

Астролог определил, что текущее положение дел относительно коронавируса — еще не самое плохое. Об улучшении ситуации пока речи не идет. Наоборот, специалист считает, что в ближайшие годы она только усугубится.

— По циклам то, что сейчас происходит, — это только начало. 10-я планета будет в критической точке в следующем и в 2023 годах. Поэтому все может быть очень серьезно, — говорит Глоба.

Астролог отмечает, что для более точных прогнозов, касающихся сроков окончания пандемии, необходимо общаться со специалистами: с врачами и эпидемиологами.

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