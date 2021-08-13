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Павел Глоба перечислил знаки зодиака, которым круто повезет в сентябре

13 августа 2021ГороскопыСлово и Дело

Сентябрь не будет простым месяцем, но многие знаки зодиака смогут вытянуть свой счастливый билет. Астролог Павел Глоба рассказал, кому стоит ждать удачу.

Павел Глоба перечислил знаки зодиака, которым круто повезет в сентябре
Фото: rsute

Астролог Павел Глоба уверен, что сентябрь станет успешным для многих знаков зодиака в вопросах карьеры и профессионального развития.

Он советует особое внимание обратить на знакомства. В этом месяце именно помощь знакомых может намного больше поспособствовать продвижению карьеры, чем подвиги на рабочем месте.

Овен

Овны добьются своих целей при помощи харизмы. Сентябрь будет для них удачным месяцем во всех сферах жизни. Гармония будет и на работе, и в отношениях, пишет Kleo.

Скорпион

Скорпионов заметят только тогда, когда они сами проявят инициативу. Если представители знака зодиака захотят проявить себя, то получат желанное поощрение. Возможны небольшие проблемы в семейной жизни, но их получится преодолеть.

Стрелец

Новые возможности появятся у Стрельцов. Все зависит от того, чего именно хотят рожденные под этим знаком. Если Стрельцы искали работу, то получат хорошее предложение. Если же изменения напрашивались в личной жизни, то произойдет судьбоносное знакомство.

Козерог

Козерогам в сентябре можно совершать крупные покупки, начинать свой бизнес, приобретать недвижимость. По мнению Павла Глобы, все операции с деньгами в этот период будут благоприятными.

Рыбы

Удачный период наступает и в жизни Рыб. На работе будет все складываться хорошо, идиллия наступит и в личных отношениях.

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