Все сложно — любовный гороскоп на 14 августа

Этот день стоит провести рядом со второй половинкой, укрепляя тем самым отношения.

Овен

Этот день может преподнести влюбленным Овнам мелкий неприятный сюрприз. Скорее всего, он затронет не область чувств, а планы, которые они составили на сегодня. Обстоятельства подпортят романтическую встречу или сделают ее невозможной. Но Овны непременно поспешат на помощь партнеру, если он в беде.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит медлить с ответом на сообщения от любимого человека, но лучше воздержаться от личного свидания (особенно, спонтанного и с размахом). Если вы все решили встретиться, звезды советуют избегать многолюдных мероприятий и публичных мест: именно там будет больше всего проблем.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы переживают временный спад энтузиазма. Если отношения развиваются неудачно, не исключены усталость от перманентного кризиса и желание поставить точку. Звезды напоминают, что в любви бывают не только светлые полосы и намекают, что уже через пару дней станет немного легче.

Рак

В этот день Раки становятся чувствительнее и нуждаются в близком контакте с любимым человеком, но обстоятельства не всегда идут им навстречу. Любовные планы могут натолкнуться на суровые и системные внешние препятствия, вплоть до запрета открытого выражения чувств. Звезды советуют ждать до завтра

Лев

Сегодня звезды не советуют Львам пересекать в общении с любимым человеком невидимую демаркационную линию приватного пространства: в ответ партнер может отстраниться. Будет ли это напоказ или всерьез, не так важно: надежды на приятную встречу или гармоничный совместный быт пострадают в любом случае.

Дева

Сегодня насущные мелкие хлопоты могут помешать Девам полностью посвятить себя любви. Благие начинания рискуют утонуть в повседневной суете. Если вы мечтаете о незабываемой встрече в идеальной гармоничной обстановке и хотите произвести на пассию неизгладимое впечатление, лучше выбрать другой день.

Весы

Сегодня звезды ограничивают Весов в проявлении любовной инициативы, но делают это для их же блага: выдержка, умеренность и скромность для них пока уместнее смелых игр. Стоит отложить на пару дней примирение, предложение. Свободным Весам желательно воздержаться от активного поиска и новых свиданий.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам придется проявить долю практического хитроумия. В противном случае, они могут натолкнуться на препятствие, взять которое им не по силам. Многие Скорпионы найдут оригинальный выход из положения, не решая проблему «в лоб», а действуя обходными путями. Важно не опоздать.

Стрелец

Для влюбленных Стрельцов это не самые удачные сутки. Возможны скрытые тревоги. Не имея возможности выступить с открытой инициативой, многие Стрельцы примутся изыскивать тайные пути к поддержанию отношений. Звезды не советуют нервничать и усердствовать: спустя несколько дней ситуация улучшится сама.

Козерог

В эти сутки любовь делает Козерогов изобретательными. Упорству, с которым они стремятся удержать желаемое, можно только позавидовать - равно как и результату, которого они, в конце концов, добиваются. Но их шансы резко снижаются, если ранее они уже пропускали минуты удачи и теперь стартуют с нуля.

Водолей

Этот день способен вновь окунуть Водолеев в омут негативных переживаний или восстановить барьеры, мешающие им свободно общаться с любимым человеком. Если накануне они летали на крыльях надежды, подобная перемена может стать для них ледяным душем. Не теряя надежд, откажитесь сегодня от активности.

Рыбы

Сегодня звезды советуют влюбленным Рыбам действовать по ситуации, но надеяться на большее и верить в лучшее: без вдохновляющей перспективы роман может стать унылой рутиной. Препятствия есть, но в будущем ослабеют. Поддерживайте диалог с любимым человеком, даже если вас разделяет большое расстояние.