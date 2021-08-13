Даем отпор скуке — гороскоп на 14 августа

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе обостряет чувство опасности, но слушать советует прежде всего голос разума.

Не стоит бороться с системой и бунтовать против правил, если есть другой канал для приложения усилий и утилизации раздражения. День позволяет найти полезные советы и услуги, не препятствует мелкой взаимопомощи. Хорошо работать над отладкой защит, избавляться от вредных привычек, заниматься производством и хозяйством, проводить уборку. Усилится интерес к закулисной грани событий, налоговой политике, ресурсам и резервам, антикризисным мерам. Нежелательны покупки и важные финансовые операции.

Овен

Сегодня Овны в зоне риска и им не повредит подстраховка. Возможны сигналы тревоги, тесты на мастерство. Рецепт удачи: аккуратно выполнять все работы, включая «грязную» часть, и иметь под рукой средства защиты. Стоит держать наготове контакты сервисов, тщательнее готовиться в путь. Нужна аккуратность в лечебных процедурах. Если речь идет о деньгах, важно разобраться в налоговой стороне вопроса.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам вести все нужные переговоры с утра, а в сотрудничестве ограничиться отдельными насущными мелочами и срочной взаимопомощью. Нежелательно откладывать переговоры на вечер и обсуждать заведомо проблемные принципиальные темы: такое общение пойдет по худшему сценарию, возможны упрямство, прессинг, отказ, диктат, контроль. Романтические встречи лучше отложить до завтра.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут столкнуться с негативной гранью событий. Возможны строгие запреты и предписания, мелочный контроль. Не исключается вызов на работу, недомогание, бытовой сюрприз, домашний аврал или другое нештатное обстоятельство. Может оказаться под вопросом программа действий на выходные, если вы хотели развлечься или расслабиться. Стоит аккуратнее обращаться с лекарствами и медтехникой.

Рак

Для Раков день станет продуктивным и безопасным, если они будут обходить очаги конфликта, чужие территории и запретные зоны. Есть условия для коротких поездок, мелких технических работ, практического обучения, лечебных и хозяйственных процедур, а заодно для разговоров о насущном. Обсуждать важные темы и уточнять маршруты лучше утром. Романтику и свободное творчество стоит отложить до завтра.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам поставить на первое место домашние хлопоты, жилищные дела или семейный бизнес. День подходит для погружения в производственные и хозяйственно-бытовые мелочи, включая уборку. Важно соблюдать границы своей территории, знать меру в тратах, в эксперименте, обновлении или расширении. Не рекомендуются масштабные развлекательные мероприятия и новые ответственные начинания.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам тщательно готовиться к прогулкам и поездкам: чем ближе вечер, тем выше риск объездов, проверок и иных барьеров, осложняющих путь к месту назначения. Переговоры удачнее в приватном режиме. Рутинные деловые и бытовые темы могут соседствовать с интересом к расследованиям, тайнам и запретам. Не стоит договариваться об условиях работ и заниматься оформлением документов.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам не спешить с персональными инициативами и придерживаться в любом деле ограничивающих сценариев. Желательно строже соблюдать диету, выдержать до конца курс лечения. Стоит уточнить лимит на суммы сделок. Не рекомендуются важные покупки: может не хватить средств на счетах или не устроить качество товара. Нежелательно брать подержанные вещи и вступать в права наследства.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно создать себе правильный настрой и выбрать верную тактику. День пройдет хорошо, если вы заняты полезным, с вашей точки зрения, делом, работая на будущее. Помощь лучше искать среди друзей-практиков и вне дома: близкие могут скептически относиться к вашим интересам, контролировать вас или ставить преграды. Чтобы обойти барьер, нужна изобретательность или независимая ниша.

Стрелец

Обстоятельства этого дня мешают Стрельцам реализовывать планы открыто. Многим Стрельцам придется действовать в условиях ограничений, делая свой выбор: соглашаться на контроль, совершать обходные маневры или уходить в тень, руководя делами «из-за кулис». Возможны обновления и эксперименты на свой страх и риск. Полезно иметь тайную поддержку. Не лучшее время для системных ответственных начинаний.

Козерог

Сегодня Козерогов могут повергнуть в уныние ограничения, мешающие их планам на будущее. Возможно разочарование в друзьях, опасение за имеющиеся или будущие ресурсы. Важно не просмотреть точку опоры, с которой ситуация выглядит более оптимистично. Толковые подсказки и ориентиры могут прийти из ленты мировых новостей, из мира науки, медицины, бизнеса или сферы услуг, в форме сообщений из-за рубежа.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше сдержать энтузиазм и взять ситуацию под контроль. Пригодятся выдержка, чувство долга и готовность к ограничениям. Если вы низшее звено в иерархии, придется подчиниться старшим. Опасны упрямство и деспотизм. Важно не терять веру и делать то, что доступно в данный момент: мелкие полезные дела помогут вам укрепить защиты, заглушить страх и утилизировать деструктивные эмоции.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут столкнуться с ограничениями на знакомых путях, но, не в пример многим людям, не станут падать из-за этого духом. Ничто не помешает им вести рутинные переговоры и совместный бизнес. К тому же, чутье подскажет им, что в будущем все наладится. День может разочаровать, если у вас были большие планы (особенно, связанные с образованием, путешествиями, культурной или духовной жизнью).