Добиваемся своего всеми возможными способами — финансовый гороскоп на 14 августа

Сегодня нам повезет, если мы будем гнуть свою линию.

Овен

Неоднозначно складывается этот день для Овнов, работающих в сфере финансов и распоряжающихся чужими деньгами. Воздержитесь от любых финансовых рисков. Прежде всего, это относится к инвестициям и оптовым закупкам товара с целью перепродажи. Наиболее выгодное направление – сфера недвижимости. Успешно поработают коммунальщики и строители.

Телец

Тельцы в этот день будут невероятно коммуникабельными. Наиболее успешное направление деятельности связано с расширением и укреплением деловых связей. Отдавайте предпочтение контактам с активными инициативными людьми, которые предпочитают меньше говорить и больше делать. Используйте активнее имеющиеся у вас деловые связи.

Близнецы

Близнецы сегодня смогут увеличить свои доходы, если не будут отвлекаться на посторонние разговоры. Берегите и цените свое рабочее время – каждая минута рабочего времени, потраченного на пустые разговоры по телефону, ударит по вашему кошельку. Деловые встречи могут не состояться по независящим от вас причинам. Также могут произойти задержки с поступлением важной информации.

Рак

Ракам звезды советуют действовать инициативно и творчески. Это прекрасное время для самообразования и саморекламы. Возможно, вы преуспеете в конкурсах, соревнованиях, сможете найти правильное решение в нестандартной ситуации. Это время повышения вашей квалификации и авторитета. Вместе с тем это не лучший день для работы вместе с родственниками в семейном бизнесе.

Лев

Львам сегодня выгоднее действовать тайными закулисными методами. Возможно, так вы сможете найти положительное решение в своих делах. Это хорошее время для поисков дополнительной подработки и работы во внеурочное время. Чем меньше вы будете привлекать внимание к своей персоне, тем лучше для дела. Успешно идет оформление полагающихся вас по закону льготных выплат, компенсаций, субсидий.

Дева

Девам рекомендуется свой возросший интеллектуальный потенциал. Хорошо проводить мозговые штурмы вместе с друзьями и единомышленниками. Ваша сила сейчас в умении использовать деловые связи для продвижения неких коллективных проектов. Успешно проходят собрания, совещания, конференции, семинары по обмену опытом. Работа с прицелом на будущее будет вполне оправдана.

Весы

Весам сегодня выгоднее работать согласно ранее утвержденному плану. Так вы сможете продвинуться дальше в профессиональной реализации и заработаете больше денег. Не отвлекайтесь на заманчивые предложения, ориентированные на сверхприбыли в призрачном будущем, живите сегодняшним днем. Также очень важно соблюдать дисциплину труда и строго выдерживать отведенные на работу сроки.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут почувствовать, что их отношения с начальством начинают портиться. Возможно, вам сделают замечание, которое вы сочтете несправедливым и обидным. Однако наиболее удачное направление для вас сейчас – уходить от контактов с начальством и заниматься повышением уровня профессиональных знаний. Неплохо поработают те, кто имеет отношение к служебным командировкам и работе вахтовым методом.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется изыскивать резервы, которые могли бы повысить уровень доходов. Возможно, вы получите финансовую поддержку от деловых партнеров. Также важно соблюдать профессиональную этику – не позволяйте окружающим усомниться в вашей деловой репутации. Также преуспеют бизнесмены, сосредоточенные на привлечении инвесторов к развитию своих проектов.

Козерог

Козероги сегодня могут найти неожиданные удачные решения в тех делах, которые раньше никак не удавалось решить. Прислушивайтесь к мнению единомышленников и деловых партнеров – они могут дать вам верную подсказку. Хороший день для включения в творческие коллективные проекты. Между тем это не самый лучший день для финансовых рисков.

Водолей

У Водолеев неплохой день для сотрудничества с коллегами и начальством. В ходе конструктивного делового взаимодействия с теми и другими вы сможете успешно выполнить все то, что было запланировано. Руководители могут быть уверены в том, что подчиненные точно исполнят их распоряжения и поручения. Однако это не лучшее время для ведения переговоров и работы с клиентами.

Рыбы

Рыбам рекомендуется повысить внимание к теме соблюдения служебных инструкций и дисциплины труда. Любые нарушения не останутся незамеченными. Поэтому старайтесь не опаздывать на работу и строго исполнять технологические требования. Удачное время для проведения рекламных акций. Бизнесмены могут предложить новые виды услуг, которые будут пользоваться популярностью у клиентов.