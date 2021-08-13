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Астролог рассказала об опасностях пятницы 13-го

13 августа 2021ГороскопыNews.ru

Чего стоит бояться в этот злосчастный день.

Астролог рассказала об опасностях пятницы 13-го
Фото: Кадр из фильма "Фокус-покус"

Пятницы 13-го никогда не бывают одинаковыми, но в этот день всегда есть моменты, которых следует избегать. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Татьяна Кириллова.

Не бывает одинаковых пятниц 13-го. Всё надо смотреть относительно тех энергий, которые создаются планетами. Конкретно в этот раз день очень неблагоприятен для переговоров, для заключения контрактов и договоров, — отметила эксперт.

По её словам, при подписании любых документов лучше всего проверять каждое слово. При этом стоит не принимать решений на эмоциях, так как в этот день возможно изменение восприятия человека из-за эмоциональных бурь. Поэтому стоит следить за своими словами и стараться не слишком сильно выражать свои эмоции, чтобы не испортить себе жизнь, сообщила астролог.

Кроме того, в этот день можно заниматься пересмотром своих дел или наведением порядка на работе. Также день благоприятен для построения грядущих планов. Но если есть возможность ничего не делать, то лучше выбрать именно этот вариант и просто спокойно обдумать дальнейшие действия без конкретных шагов, подытожила Кириллова.

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