Хуже некуда: названы самые плохие работники среди знаков зодиака

Российские астрологи определили «троицу» самых трудных работников среди знаков зодиака.

Как правило, сложными в общении на работе являются Близнецы, Водолеи и Овны. Люди, родившиеся под этими знаками, способны довести до белого каления любого начальника.

Сегодня профессиональная команда – залог успеха любого начинания. Бизнес, каким бы он ни был, не может существовать без достойных сотрудников. Однако положительными качествами в плане работы вряд ли обладают люди, родившиеся под знаком Близнецов.

Представители этого знака зодиака являются самыми придирчивыми и сложными в общении коллегами. Нарушение принятых правил, частые опоздания, несогласие с установленными нормами поведения – все это можно сказать про Близнецов. Не удивительно, что им приходится часто менять работу.

Водолеи как сотрудники тоже оставляют желать лучшего. Такие люди очень медленно вливаются в коллектив, что может значительно осложнять рабочий процесс. Представители этого знака Зодиака ненавидят рутинную работу – если задача кажется неинтересной, на ее выполнение можно не рассчитывать.

Коллеги отказываются общаться с Овнами из-за их чрезмерного самомнения. Тотальный эгоизм и желание все контролировать могут превратить любое сотрудничество в настоящий ад. Часто коллеги Овнов начинают соперничать с ними, что приводит к разладу в коллективе, передает ФАН.