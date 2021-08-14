Боремся с искушениями — гороскоп на 15 августа

7-8 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Скорпионе усиливают чувственность, будят фантазию, разжигают аппетиты и затягивают в прошлое.

Трудно удержаться от излишеств, желания получить дополнительное удовольствие или возместить ущерб. Будут временно забыты диеты, запреты, стандарты. В числе прочего, день провоцирует распущенность и желание жить за чужой счет. Возможны духовные обольщения, проявление благодарности или других чувств с целью манипулирования. Есть риск усиления зависимости от алкоголя, лекарств. Стоит критичнее отнестись к чужим благодеяниям: вероятно, отдаются остатки, излишки или «некондиция».

Овен

Овнов этот день весьма коварно искушает злоупотреблениями и излишествами, особенно на примере друзей. Нелегко держать диету, управлять скрытыми желаниями, экономить деньги. Ради исправления ситуации есть соблазн пойти спорным, тайным или «магическим» путем - особенно, ради получения защиты, страховки или возмещения убытков. Не стоит делать новые вложения в будущее и распоряжаться ресурсами.

Телец

Тельцы проведут день в обстановке эмоциональных, идеологических и других перегибов, которой им не стоит всецело поддаваться. Можно стать объектом дружеского гипер-контроля, рекламы или навязчивой благотворительности. У партнеров, близких или части социального окружения может наблюдаться чрезмерная распущенность, сентиментальность, зависимость от даров и лести, расточительность или мания величия.

Близнецы

День добавит Близнецам переживаний и интереса к ситуации за рубежом. На этом фоне могут преувеличиваться мелочи текущего момента и драматизироваться факты прошлого. Обстановка дня усиливает хаос, затрудняет поддержание чистоты и порядка, провоцирует сбои в диете, лишние фантазии и ненужные траты. Мнительность может усилить недомогание или создать его иллюзию. Есть риск злоупотребить лекарствами.

Рак

Сегодня Раки эмоционально устойчивы, хорошо держатся в сложных ситуациях и инстинктивно чувствуют, как извлечь из них пользу. Им стоит помнить, что удачи и подарки этого дня имеют довольно высокую цену, и согласовывать свои аппетиты (особенно, любовные и финансовые) с естественными возможностями. Также, этот день может нести им уже знакомые по прошлому искушения, противоречащие их личной этике.

Лев

Этот день подпитывает самолюбивые амбиции Львов, в том числе, семейные и жилищные. Одновременно, он напоминает им о всех тех препятствиях, которые мешают им быстро получить желаемое. Главные опасности дня - негативные эмоции (например, зависть к более удачливым и авторитетным людям) и завышенные запросы. Сегодня легко нарушить разумную меру в гостеприимстве, при обновлении и расширении владений.

Дева

Атмосфера этих суток заинтригует Дев, но они вряд ли узнают что-то новое. День мешает здравомыслию и умеренности. Краски часто будут сгущены, а суть украшена домыслами. Возможны добавочные расходы в поездках, избыточные переживания, суеверия, интерес к потусторонним явлениям. Вас могут разжалобить и спровоцировать на лишние действия. Лучше не браться за новые дела, а развивать вчерашние импульсы.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам поставить несрочные дела на паузу. Ситуация меняется к лучшему, но положительные тенденции начнут набирать силу лишь завтра. Не исключены минуты растерянности, может требоваться внешняя или внутренняя перестройка. Нежелательно спешить с покупками, сменой имиджа, активным восстановлением контактов и своей прежней формы. Полезно раздать долги и избавиться от лишнего.

Скорпион

День склоняет Скорпионов к жестам гостеприимства и жизни на широкую ногу, а также к излишествам и потворству своим желаниям (особенно, если они рождены в ноябре). Возможно завышение потребностей, переедание, выход за рамки стандартов, заявка на лишнее пространство, на компенсацию или бонус. Не стоит делать солидные покупки в дом и вкладываться в дорогое жилье: высок риск зря потратить средства.

Стрелец

Сегодня Стрельцы вынуждены скрывать переполняющие их идеи и чувства (которые могут копиться, создавая эффект закипающего парового котла). Звезды советуют набраться терпения: благие внутренние порывы, не получившие выхода, лучше законсервировать на полгода, пока не изменится радикально общая ситуация. Рассматривайте свои сильные тайные желания и скрытый духовный потенциал как резерв для будущего.

Козерог

Сегодня Козероги интуитивно верно оценивают ситуацию и предвидят будущее, если дело касается их интересов. Их главный враг - неоправданный оптимизм, которым они могут заразиться от своих друзей или коллег по цеху. Скепсис, который часто лишает их шансов, в данные сутки станет скорее преимуществом, так как поможет видеть положение дел без прикрас и не испытывать преждевременных радужных иллюзий.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше удержаться от благих порывов: эффект может быть обратным, есть риск навредить своей карьере, идее, сообществу или проекту. Не стоит думать, что препятствия стали слабее или недоброжелатели изменились. Пока невозможна активность, имеет смысл побороться с негативным «бонусом» вернувшейся удачи - например, склонностью к расточительности, авантюрам или набору лишнего веса.

Рыбы

Сегодня Рыб манят дальние страны, большие проекты и идеальные отношения, а недоступность объекта дополнительно подогревает их мечты. Задумки содержат долю прожектерства. Не время утверждать планы: точность собственного прицела может быть сбита внешними влияниями (популярными веяниями в обществе, мировой модой, мнением друзей). Возможно ложное представление о чужой культуре и зарубежных реалиях.