Начальство не услышит — финансовый гороскоп на 15 августа

Сегодня руководство проигнорирует все ваши пожелания, просьбы и идеи. Не тратьте время зря.

Овен

Овны сегодня способны проявить незаурядные интеллектуальные способности при решении нестандартных задач. Вы можете создать нечто совершенно новое, проявить себя в деле совершенствования методов работы с информацией. Наиболее продуктивное время для творчества – утро. Успешно проявят себя программисты, операторы работы с компьютерами.

Телец

Тельцам, работающим с финансами, рекомендуется быть внимательнее при работе с цифрами. Если у вас ограничены сроки выполнения работы, то вероятность ошибок при работе в стрессовом режиме возрастает. Намного успешнее пойдут дела у тех, кто выполняют заказы через интернет, на дому. Также это благоприятное время для дополнительной подработки и выполнения частных заказов.

Близнецы

Близнецы известны своим умением работать с информацией и быстро обрастать деловыми связями. Сегодня вы превзойдете самих себя в этих талантах. Ускоряется темп работы в сфере торговли, консультаций, транспорта и делопроизводства. Нужная информация сама придет вам в руки. Используйте этот день для пополнения багажа знаний о своей профессии с целью повышения уровня квалификации.

Рак

Интеллектуальный труд на сегодня может стать наиболее прибыльным для Раков. Возможно, вышестоящее начальство поменяет вам задание или пересмотрит тарифы на оплату труда, в результате чего может увеличиться уровень доходов. Наиболее проблемная тема – отношения с коллегами и подчиненными. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег, дабы не получить ответную критику в свой адрес.

Лев

У Львов сегодня один из лучших дней для профессионального обучения и расширения кругозора. Успешно проходят поездки и контакты с целью обмена опытом, полезными могут стать контакты на специализированных форумах интернета, деловая переписка. Воздержитесь от рискованных финансовых вложений. Старайтесь не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами.

Дева

Девам не рекомендуется вести переговоры и подписывать договоры на аренду. Также это не лучший день для работы в семейной фирме или вместе с близкими родственниками. Если на сегодня запланировано завершение какого-то дела, то можете столкнуться с непредвиденными осложнениями. Если вы работаете с финансовыми потоками, в банке или в бухгалтерии, то сможете успешно справиться с поставленными задачами.

Весы

Весам в этот день рекомендуется быть осмотрительнее в деловых контактах и в работе с информацией. Возможно, вам сообщат ложные сведения, из-за которых вы можете допустить ошибку. Не следует доверять случайной информации. Старайтесь использовать в своей работе технические новинки – это может повысить производительность труда. Можно заниматься операциями по обмену валюты.

Скорпион

Излишне эмоциональное отношение к деньгам может помешать правильному и рациональному их использованию. Особенно это относится к тем, кто занимается финансовыми спекуляциями с использованием оптовых партий товара. Успешно пойдут дела у изобретателей и инженерно-технических работников. Вы сможете найти оптимальные технические решения и повысить производительность труда.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется сегодня держать под контролем свои эмоции. Дело в том, что под действием эмоций вы скорее допустите ошибки, которые нелегко будет обнаружить и исправить. Прежде чем принять важные решения, следует хорошенько подумать и не спешить. Успешно пойдут дела у творческих работников, дизайнеров, издателей, устроителей рекламных компаний.

Козерог

Козерогам в этот день могут поступить сведения, которые будут казаться вполне правдоподобными, но в на деле окажутся не соответствующими действительности. Опасайтесь вступать в контакты с сомнительными людьми, которые что-то скрывают о себе – за ними могут стоять ваши тайные недоброжелатели. Торговцам следует быть осмотрительнее при расчетах с клиентами.

Водолей

Водолеям сегодня следует быть готовыми к неожиданностям. Возможно, что-то пойдет не по плану, и вам придется оперативно корректировать свои действия. Не рекомендуется делать инвестиции в рискованные проекты. Тем не менее, если ваша работа связана с деловым партнерством и обслуживанием клиентов, то день пройдет вполне результативно.

Рыбы

Основной проблемой Рыб в этот день может стать отсутствие взаимопонимания с начальством. Возможно, вы не сможете четко понять, что же от вас желает получить начальство – обязательно уточняйте и записывайте получаемые задания во избежание путаницы. Ориентируйте себя на безусловное исполнение трудовой дисциплины и строгое соблюдение сроков выполнения работы.