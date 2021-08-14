Станем жертвами своей доброты — любовный гороскоп на 15 августа

Сегодня стоит чаще слушать голос разума и не бежать сломя голову за своей любовью.

Овен

Этот день готовит Овнам сильные глубокие переживания, любовные обольщения и сексуальные фантазии. Неясности и загадки лишь подогреют воображение. Уход в виртуальный мир особенно вероятен для одиноких Овнов, для временно разлученных с пассией и для тех, кому ситуация мешает проявить чувства открыто.

Телец

Сегодня Тельцы могут столкнуться с мега-чувствительностью партнера, его эротической ненасытностью или другими гипертрофированными чертами его натуры. Не исключено, что им так и не удастся всецело оправдать его ожидания - по той простой причине, что их невозможно удовлетворить в принципе.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы уязвимы из-за чувствительности и внушаемости. Попав в окружение, искажающее факты, они начнут рисовать себе фантастические картины и быстро терять связь с реальностью. Если их что-то волнует, им лучше спросить партнера напрямую или подождать, пока ситуация не прояснится.

Рак

Сегодня Раки легко получают в любви желаемое, но хотят большего (запретного плода, экзотики). Обстановка дня или непосредственно свидания склоняет их к излишествам, которые им обычно не свойственны. Скромные и неприхотливые Раки могут столкнуться с капризами партнера и его экзотическими запросами.

Лев

Сегодня Львам и их любимым может быть сложно поладить в самых простых бытовых вещах. Не исключена взаимная склонность драматизировать ситуацию. Лучше не затрагивать в эти сутки убеждения своей половинки и не растравлять раны собственного эго: уже завтра проблема покажется сильно преувеличенной.

Дева

В эти сутки влюбленные Девы привязчивы и чувствительны. Многие из них не хотят перемен - или хотят, но не сегодня, им нужно время, чтобы принять ситуацию и сменить шаблон. Даже если чувства остыли, Девы будут по инерции держаться за отношения. Стоит повременить с любым важным шагом в личной жизни.

Весы

Влюбленным Весам сегодня не повредит «санчас»: к новой фазе романа не готовы они сами, или еще не сложились нужные обстоятельства. Звезды уверяют, что уже завтра наметятся подвижки, и советуют не торопить события. Есть время, чтобы вспомнить правила игры или вернуться в свой естественный образ.

Скорпион

Сегодня Скорпионы легко переходят в отношениях грань разумного. Часто они стремятся в любви к собственному удовольствию, забывая о балансе интересов. Пытаясь произвести на партнера впечатление, они одновременно могут забывать о его вкусах и навязывать свои, игнорировать перемены в чужом поведении.

Стрелец

В душе Стрельцов сегодня кипят страсти, но их волнения и переживания далеко не всегда имеют шанс выйти на свет. Некоторые чувства им лучше оставить при себе и подождать, пока не сложатся нужные обстоятельства в будущем. Если речь идет о конкретном свидании, звезды также советуют с ним повременить.

Козерог

В этот день звезды советуют Козерогам оставаться верными не только партнеру, но и самим себе. Что бы ни происходило в отношениях, лучше следовать своим взглядам и доверять своей интуиции. Не стоит игнорировать свой прежний опыт и знакомые предчувствия. Будьте осторожны, ситуация в чем-то меняется.

Водолей

В этот день Водолеям трудно бороться с искушением. Ради любви они готовы проигнорировать голос разума и инстинкт безопасности. Им может навредить их доверчивость и склонность приписывать партнеру собственные взгляды. Они могут стать жертвой своей доброты, чувственности, благородства или самомнения.

Рыбы

В эти сутки влюбленных Рыб переполняют эмоции. Свободным Рыбам стоит помнить, что их желания сегодня усиливаются при виде препятствий. Если вы без ума от кого-то (особенно, находящегося далеко от вас), не стоит обольщаться: скорее всего, это морок ситуации, и романа хватит не более, чем на полгода.