Попадем в мелкие ловушки – любовный гороскоп на 16 августа

Сегодня стоит осторожнее общаться со вторыми половинками.

Овен

Сегодня Овны могут не заметить за рутинной суетой нового поведения партнера. Не исключено, что интересы временно разойдутся, а на свидание не будет сил. Свободным Овнам не помешает оглянуться вокруг: возможно, рядом появилось привлекательное лицо противоположного пола, уже вызывавшее у них интерес.

Телец

Сегодня меняется настрой влюбленных Тельцов, или обстановка, в которой протекает их роман. Возможны ссоры по пустякам. Стоит подумать о другом режиме встреч или заново обсудить те детали, без которых невозможно полное доверие между влюбленными. Свободным Тельцам лучше снизить активность в поисках.

Близнецы

Сегодня Близнецы импульсивны и вспыльчивы, их реакция на слова и поступки партнера порой будет слишком острой. Чем теснее отношения, тем выше риск ссор по мелочам. Ослепленные раздражением, они рискуют не увидеть простого пути к гармонии и ясности, на который прозрачно намекают им обстоятельства.

Рак

Ракам пора пересмотреть привычный режим личных встреч или манеру общения с любимым человеком. В этот день может исчезнуть объединяющий фактор и вступить в силу другое правило общения. Не ссорьтесь по пустякам, а если это невозможно, не возводите случайные мелкие ссоры в ранг принципиальных проблем.

Лев

Сегодня любовная жизнь Львов избегает участи остальных дел: в ней, в отличие от повседневных хлопот, намечается полоса гармонии, равновесия и ясности. Но Львы могут сами создать себе проблемы, смешивая текущие дела с личными отношениями. Постарайтесь отделить романтические планы от всех остальных.

Дева

Сегодня Девы легко теряют контроль над собой и способны устроить любимому человеку сцену из-за сущего пустяка. Звезды советуют удвоить самоконтроль или найти безопасную нишу для выплеска своего раздражения, чтобы минутные вспышки гнева или других негативных эмоций не отражались на отношениях.

Весы

Сегодня влюбленных Весов обнадеживает общая картина отношений и их близкая перспектива, но огорчают мелочи. Может наметиться период досадных размолвок из-за несогласованности личных ритмов. Свободным Весам стоит получше присмотреться к понравившемуся человеку, прежде чем устанавливать контакт.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы способны виртуозно решить любую задачу, которую им подбрасывает жизнь. Все, что им нужно - внимательно слушать свою интуицию, именно она будет их гидом в лабиринте событий и маяком здравого смысла. Например, остановит их, если любовная инициатива очевидно запоздала.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам важно строго соблюдать указания звезд, иначе свидание не состоится или будет испорчено. Главный совет - провести черту между любовными и прочими планами, не посвящать партнера в свои мысли о насущном, не вмешивать его (ее) в перипетии своей служебной и частной жизни.

Козерог

Ситуации этого дня полны для влюбленных Козерогов мелких ловушек. В чем именно будет заключаться подвох, они вряд ли узнают заранее, в этом и будет состоять интрига. Звезды подсказывают им, что сейчас любая оплошность не в их пользу, и советуют при малейшем сомнении (подозрении) отложить свидание.

Водолей

Сегодня Водолеи способны завоевать внимание пассии, выполнив на ее глазах хитрый трюк или найдя остроумное решение в миг кризиса. Водолеям, которые не смогли или не успели решить задачу таким способом, не стоит отчаиваться: судьба и без этого устроит все наилучшим образом, возможно, уже завтра.

Рыбы

Сегодня большинство Рыб заведомо оказывается в проигрыше, если речь идет о знакомстве или флирте. В постоянных союзах Рыбки станут очень ранимыми и могут выглядеть беспомощно, если партнер их слегка дразнит (не говоря уже о моментах, когда в них летят стрелы его раздражения, критики или гнева).