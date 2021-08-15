Проблемы свалятся на голову — гороскоп на 16 августа

8-9 лунные сутки. Сегодня аспект Луны к Меркурию и Марсу не сулит спокойствия.

Даже лучшие план и теория сегодня не защитят от проблем на практике. Возможны поломки, срочные вызовы, рискованные командировки, трудности в общении с техническими и медицинскими сервисами (особенно, иностранными), ссоры, осложнения при проведении лечебных процедур и работе острым мелким инструментом. Хорошо оттачивать полезные приемы, навыки ориентирования, вождения, общения на чужом языке и скорой медпомощи. Насыщенный день для путешественников, медиков, кинологов, репортеров, менеджеров среднего звена, представителей сферы срочных услуг.

Овен

Этот день усиливает любознательность Овнов и их интерес к новостям издалека. Особое внимание может привлечь информация, связанная с работой, сферой здравоохранения и услуг, содержанием питомцев и путешествиями. Возрастает риск суеты и мелких травм. Возможны споры и ссоры, минуты нервозности, срочные хлопоты, короткие командировки. Чтобы не утонуть в мелочах, важно придерживаться плана и правил.

Телец

Тельцам стоит приготовиться к мелким осложнениям: сегодня они возможны в любом деле и в любой момент. Даже в знакомых занятиях возможны осечки и сбои, поломки и травмы. Ожидаются небольшие изменения в повседневном режиме. Раздражавшие еще недавно строгие правила и регламенты могут стать спасением - например, внести ясность в текущее состояние здоровья, в порядок работ или в оценку результатов.

Близнецы

На долю Близнецов сегодня может выпасть серия мелких хлопот и беспокойств. Возможны бытовые и деловые авралы, ссоры с домочадцами, сослуживцами или персоналом учреждений, капризы питомцев. Звезды советуют сразу составить план действий и не нервничать по пустякам - иначе не избежать осложнений, включая проблемы со здоровьем. Вредны спешка и суета. Нужна аккуратность при выполнении любых работ.

Рак

Сегодня Ракам предстоит окунуться в бодрящий поток повседневной суеты, зачастую вынужденной. Возможны срочные командировки, вызовы на работу, экстренные заботы о питомце, неотложные ремонтные и лечебные мероприятия. Ожидается цепочка недоразумений и конфликтов. Вероятны поломки в пути, ссоры с соседями, попутчиками и представителями сервисов, проверки на ловкость, мастерство и быстроту реакций.

Лев

День добавит Львам вдохновения и вселит веру в успех, но изначально удачный старт обрастет мелкими трудностями. Будет затруднено выполнение совместных планов и внешних требований. Помехой может стать материальный фактор, путаница, плохой сервис. Возможны проблемы при попытки найти инструменты, лекарства и медтехнику, товары для питомцев, аксессуары для игр, снаряжение для спорта и путешествий.

Дева

Для Дев сегодня возрастает риск домашней и деловой суеты, раздражительности, конфликтов с домочадцами и близким окружением. Не лучший день для выбора жилья, новоселья, начала ремонта, открытия бизнеса, перемен в служебных делах или в схеме лечения. В уже начатых мероприятиях важно следовать графику, соблюдать инструкции и быть аккуратнее: возможны травмы. Пора пересмотреть свои вкусы и бюджет.

Весы

Этот день поможет Весам включиться в привычный ритм и оценить обстановку, особенно, после периода отсутствия или ограничений. Лучше избегать суеты и довольствоваться заранее подготовленными защищенными путями, во избежание досадных побочных эффектов. В их число сегодня могут попасть обострения недомоганий, конфликты в общении и поездках, неувязки в сервисах, поломки инструментов или транспорта.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам быть внимательнее к мелочам: именно они будут портить любой результат, искажать смысл слов и снижать эффективность действий. Особую аккуратность желательно проявить в деловых и финансовых вопросах, в командировках, при заключении сделок, расчете валютой и контактах с иностранцами (иногородними), проведении мелких технических работ и практических экспериментов.

Стрелец

Сегодня многие Стрельцы в ситуации «бега с препятствиями по пересеченной местности». Движение к любой цели вызовет суету, высок риск утонуть в мелочах, повздорить с нужными людьми. Возможны производственные травмы, осложнения в ходе медицинских процедур, при получении услуг, в срочных командировках. Выручат дисциплина, эрудиция и заготовленный план (дорожная карта, протокол ремонта или лечения).

Козерог

Сегодня Козероги на верном для себя пути, но его усложняют обстоятельства. Некоторых Козерогов может подвести недостаток образования или незнание разговорного языка - особенно, в командировке, в общении с зарубежными коллегами, сервисами или клиентами, при изучении медицинской, научной и другой литературы. Полезно иметь системную базу и опору: материальную, профессиональную, информационную.

Водолей

Сегодня дела у Водолеев не всегда идут гладко, но звезды намекают им, что из любой ситуации есть выход. Дополнительные бонусы: сегодняшние хлопоты и приключения станут отличной разминкой для ума, если вы зациклились на одной теме, и весьма своевременной профилактикой гиподинамии, если вы ведете малоподвижный образ жизни и хотите вернуть форму. Полезны задачи на ловкость, внимание, ориентирование.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит воздержаться от переговоров. Если они уже идут, лучше не подписывать контракт. Полезно иметь ширму, за которой можно спрятать свою чувствительность. День способствует вспышкам гнева и острословия, критике и каверзным вопросам, на что многие Рыбы будут реагировать болезненно. Не лучший день для профессионального собеседования, консультации у врача и общения с медперсоналом.